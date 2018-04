Policía Local y Nacional colaboran para localizar a un pirómano que quema contenedores en varios barrios

20/04/2018 - 15:57

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE), ha informado este viernes de que "desde hace una semana" la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional es "bastante fuerte" con el objetivo de localizar y detener a una persona que quema contenedores en varios barrios de la ciudad en los últimos días.

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, el también teniente alcalde delegado de Presidencia ha explicado que hace varios días en la Fuensanta hubo un incendio de contenedor y se ha extendido esta acción en las últimas noches, de manera que la de este jueves ha sido "la más fuerte" en cuanto a la zona del Parque Figueroa y Noreña.

En cuanto a los gastos en productividad para los agentes de Policía Local, el edil ha manifestado que "se hacen gestiones para que no haya ningún problema", de modo que "en el mes de mayo se podría abonar la productividad del segundo semestre de 2017 y para este año habría que iniciar alguna modificación de crédito", algo que se le explicará a los sindicatos y "después que decidan en asamblea".

No obstante, Aumente cree que "en principio el problema puede estar bastante resuelto", a lo que ha añadido que "es cierto que si la productividad es voluntaria en el mes de mayo hay tal cantidad de servicios, que si no hay productividad es muy complicado mantener la seguridad, sobre todo en cruces, que es bastante complejo con las repercusiones de botellón y hay que tener bastante control, y el tema de los patios y la feria que también son complicados".

Por tanto, ha recordado que "en mayo se acumulan bastantes servicios que como la productividad es voluntaria generan algún tipo de problema para cubrir los servicios y tener todo", si bien considera que "habrá alguna fórmula para que no haya ningún problema". Según ha apuntado, "ha habido un exceso de 40.000 euros respecto a la cantidad que estaba prevista y no se puede abonar hasta que no haya modificación de crédito". "Para todo --Policía Local, Bomberos, Infraestructuras y museos-- son unos 350.000 euros al año", ha dicho.