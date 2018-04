Mateo Gil estrena en Tenerife su última película 'Las leyes de la termodinámica'

20/04/2018 - 16:35

El Museo de la Ciencias y el Cosmos ha acogido hoy viernes la visita del guionista y director canario Mateo Gil, que se encuentra en la isla con motivo del estreno mundial de su película 'Las leyes de la termodinámica', en la que colaboraron científicos, físicos y astrofísicos de este museo, así como de la Universidad de La Laguna, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Gran Telescopio Canarias (Grantecan).

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

El primero de los pases, solo para universitarios, tendrá lugar esta tarde, a las 20.00 horas, en el Paraninfo de la ULL; el segundo será mañana sábado en el recinto museístico, también a las 20.00 horas, y el tercero de ellos será el lunes en la sede del Grantecan en La Palma, a la misma hora.

El grancanario Mateo Gil, autor de esta comedia romántica en forma de documental científico, ha sido recibido por la consejera de Museos de la Corporación insular, Amaya Conde; el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la ULL, Francisco García, y el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, Antonio Mampaso.

Amaya Conde agradeció a Mateo Gil su gentileza por haber aceptado la invitación de Museos de Tenerife y poder contar con su presencia en el estreno de su última película. De igual modo, resaltó el papel fundamental que han jugado en la misma varios científicos de las instituciones canarias, e hizo especial hincapié en que el cine es "vehículo importante y didáctico para mostrar la ciencia, es un aliado especial".

Mateo Gil afirmó que para él es un placer venir a Canarias a presentar la película, a disfrutar de las islas y de las charlas con los amigos científicos que tiene en las islas, y explicó que Canarias ha sido muy relevante en sus dos últimas películas: 'Realive' (Proyecto Lázaro), rodada mayoritariamente en Tenerife, y 'Las leyes de la termodinámica', que cuenta con entrevistas a varios científicos y que también fueron rodadas en la isla.

"Hablamos con figuras relevantes de la ciencia en el IAC y en otras instituciones, lo que requirió mucha preparación por parte de los científicos y del equipo técnico y realmente no se podrían haber llevado a cabo en otro lado", comentó.

El director señaló que los científicos que entrevistaron sugirieron nombres de otros colegas europeos, así que se desplazaron a Londres y París para completar las entrevistas, "pero muchos de los invitados son de aquí o trabajaron aquí en alguna etapa de su vida", afirmó.

"En Canarias no somos conscientes de la importancia de instituciones como el IAC, que no sólo cuenta con grandes instalaciones, como el telescopio Grantecan de La Palma, sino también con grandes científicos". De igual modo, añadió que 'Las leyes de la termodinámica' "no aspira tanto a levantar una gran cantidad de carcajadas como a que el espectador la vea con una continua sonrisa, la del adulto que se permite un tiempo para jugar o que pone a prueba su ingenio frente a una adivinanza o un reto, especialmente si en ese reto está en juego la imagen que tiene de sí mismo".

'Las leyes de la termodinámica' se ha presentado recientemente en el Festival de Miami (donde recibió el Premio a Mejor Dirección) y en el Festival de Cine de Málaga. En ella, y en paralelo al desarrollo de la trama sentimental, se pasa revista a buena parte de la física moderna, desde la teoría de la gravitación hasta la relatividad de Einstein y los postulados de la mecánica cuántica. Para resumir en pocas frases teorías y experimentos tan complejos se contó con científicos y divulgadores de varios países europeos. Aparte de la ciencia, relata con humor las peripecias amorosas de los protagonistas.

La cinta cuenta la historia de Manel, un físico prometedor y algo neurótico que se propone demostrar cómo su relación con Elena, cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y especialmente por las tres leyes de la termodinámica.