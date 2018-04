El alcalde insiste en su convencimiento de que "el tranvía va a funcionar más pronto que tarde"

20/04/2018 - 18:30

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha insistido en su convencimiento de que "el tranvía va a funcionar más pronto que tarde" y ha reiterado que el plazo que baraja para su puesta en marcha es "finales" de este año.

JAÉN, 20 (EUROPA PRESS)

"Independientemente de lo que une opine o considere sobre su utilidad, el hecho es que está construido y hay que ser prácticos en la vida y yo tengo la firme voluntad de ir resolviendo los problemas de la ciudad de Jaén", ha indicado Márquez en declaraciones a Europa Press.

Ha señalado que está habiendo "reuniones discretas, positivas, con buena fe y en buena lid" tanto con la Junta de Andalucía como con la Diputación de Jaén para resolver un problema que estaba "enquistado" y ha asegurado que "vamos a tomar la mejor decisión cada uno en el ámbito de lo suyo".

Sobre la propuesta del PSOE de Jaén para que la Junta de Andalucía asuma la explotación directa del tranvía, ha apuntado que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre quien explotará el sistema tranviario, algo que el Ayuntamiento estudiará "con sus pros y contras".

Ahora, ha dicho Márquez, "lo que se está barajando una buena solución para todas las partes" porque "lo mismo que digo que otras veces nos hemos tirado los trastos y no ha habido el diálogo que tenía que haber, hoy por hoy sí existe una buena sintonía y estamos buscando soluciones en las que tenga encaje todo el mundo".

Ha admitido ser consciente de que en el seno de su propio partido sigue habiendo personas en contra del tranvía, pero ha señalado que el debate ya no está en si tranvía sí o no, sino en quién paga su puesta en marcha.

En este punto ha recordado que la propuesta que hay sobre la mesa es que el déficit de explotación será asumido en un 40 por ciento por la Junta de Andalucía, otro 40 por ciento para el Ayuntamiento y el 20 por ciento restante por la Diputación. Para Márquez, ese porcentaje que correspondería al consistorio ya es "razonable" porque lo que tiene claro es que "ni este ni cualquier otro ayuntamiento en su situación puede soportar asumir el cien por cien en solitario".

Dicho esto, ha apuntado que lo que hay es "una infraestructura parada y que está hecha" por lo que el debate sobre tranvía sí o no, "ya no tiene interés". "El debate real del tranvía está siendo el de cómo se paga para que el sistema sea sostenible y no suponga agobios para ninguna administración, y en eso estamos", ha concluido el alcalde.