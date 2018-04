Festival.- Rodrigo Sorogoyen: "El peor enemigo es el miedo"

20/04/2018 - 18:45

El director madrileño recibe este viernes el Premio Málaga Talent del Festival de Málaga. Cine en Español

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

El director madrileño Rodrigo Sorogoyen, galardonado con el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga en la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, ha manifestado que para toda aquella persona que quiera hacer cine "el peor enemigo es el miedo". "Haciendo y fallando es como se aprende", ha puntualizado el también productor.

Sorogoyen recibe el premio este viernes en el Teatro Cervantes en una gala en la que estará acompañado, entre otros, por el reparto de su última película, 'El reino', que también se ha presentado en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español.

El premio "para personas que han demostrado que tienen un talento indudable y capacidad para haber hecho películas" pero con "mucho más futuro", ha recaído en Sorogoyen por "constatar una realidad" y "premiar el futuro", ha explicado el director del festival, Juan Antonio Vigar.

No es la primera vez que el director pasa por el Festival de Málaga. Cine en Español. En 2008 presentó junto a Peris Romano el largometraje '8 citas', si bien su primera película en la dirección fue 'Stockholm', galardonada en 2013 con tres Biznagas de Plata. "No lo he vivido con vértigo, sino con naturalidad", ha expresado el artista.

El director ha explicado que, con 'Stockholm', "se demuestra la iniciativa de hacer una película sin medios y sin dinero". "Vivo con la naturalidad de seguir queriendo hacer las cosas lo mejor que sepamos", ha expresado Sorogoyen, que ha estado acompañado por el elenco de su última película.

Sorogoyen, que ha confesado que le da "pudor" recibir este tipo de premios, ha manifestado que "me interesa el mismo cine y tengo la misma mirada" desde el principio de su carrera cinematográfica. "Veo ciertas conexiones entre las películas. Si me pongo a mirarlas, las reconozco", ha expresado el artista.

Junto a las tres películas, Sorogoyen ha estrenado en 2017 el corto 'Madre', una obra producida por su propia empresa Caballo Films y que busca convertir en largometraje. Sin embargo, como ha manifestado, "es difícil levantar la película" a pesar de tener "el guión escrito".

CLASE MAGISTRAL

Junto a Isabel Peña, la guionista con la que ha escrito todas sus películas, Sorogoyen ha participado en una clase magistral en la que han desgranado el proceso creativo para crear guiones. El evento ha partido del trabajo completo de redacción al guión, desde la idea original hasta que se plasma en una versión definitiva.

En la clase magistral que han dado Peña y Sorogoyen en la mañana de este viernes, ambos han dejado clara "la química que comparten", ha explicado el festival en un comunicado. "Se basa realmente en estar mucho tiempo juntos y, por lo tanto, en hablar mucho y discutir mucho, apuntar muchas ideas", ha destacado el director.

Peña, por su parte, ha destacado la libertad creativa de la que gozaron con 'Stockholm' después de haber pasado por producciones de series en las que su trabajo pasaba por muchos filtros. "Por primera vez nos encontramos con que reportábamos el uno al otro y fue muy divertido. Aunque no teníamos jefes, éramos muy exigentes", ha recordado.

Sorogoyen y Peña se conocen de sus estudios en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), un tipo de centros "necesarios para la industria y el desarrollo personal de cada cineasta", ha explicado el director, que cree que lo esencial es "conocer gente con las mismas inquietudes" donde además "salen colaboraciones, aprendes y te fogueas en rodajes".

El director ha recibido en la mañana de este viernes "por primera vez" un DVD "con un cortometraje de una persona". Sorogoyen ha recordado que en 2002, cuando estaba con una beca Erasmus en Nantes, "vinieron unos directores a los que admiraba y les di un corto". Es por ello que les diría a los estudiantes y futuros artistas que "si se quieren dedicar a esto, tengan pasión".

TRAYECTORIA

Rodrigo Sorogoyen (Madrid) estudió en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid la especialidad de guión. Empezó a trabajar desde joven como guionista de series de televisión. Con 25 años codirige la película '8 citas' (2008). Después comienza a trabajar como guionista y director en la productora Isla de Babel en series como 'Impares', 'La pecera de Eva', 'Frágiles' o 'Rabia'.

Junto a tres socios, crea en 2011 la productora Caballo Films y dirige la película 'Stockholm' (2013). Con guión de Isabel Peña y del propio Sorogoyen, el filme se convierte en una de las revelaciones del año, ganando tres biznagas en el Festival de Málaga, entre las que se incluyen mejor director y mejor guión novel. Asimismo también se hizo con tres medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, el premio Feroz a la mejor película dramática y el Goya a mejor actor revelación, siendo nominado también a mejor director novel.

En 2016 estrenó 'Que Dios nos perdone', un thriller coescrito también con Isabel Peña y producido por Tomasol y Atresmedia. Protagonizada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo, la película se convierte en una de las sensaciones de la temporada cosechando grandes críticas y alzándose con el premio del jurado a mejor guión en el Festival de San Sebastián y con el Goya a mejor actor para Álamo.

En 2017 estrenó el cortometraje 'Madre', galardonado con más de 60 premios entre los que se incluye el mejor cortometraje de la Semana del Corto de Madrid; mejor actriz y premio del público en el Festival de Málaga. Cine en Español y mejor director en el Festival de Cine de Alicante. Asimismo, ha ganado el Goya a mejor cortometraje de ficción en 2018.

Sorogoyen ha presentado este viernes su última obra, 'El reino', un largometraje producido por Tomasol y Atresmedia que ha escrito de nuevo con Isabel Peña. El director y la guionista han estado acompañados por los actores Antonio de la Torre, Ana Wagener y Luis Zahera.