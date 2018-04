Un diputado de Podemos pide amparo tras asegurar que otro del PSOE le ha amenazado con "arrancarle" la cabeza

20/04/2018 - 22:39

El diputado de Podemos Alberto Oliver ha pedido este viernes amparo a la Mesa de la Comisión de Transportes en la Asamblea de Madrid tras tener un altercado en la sesión de hoy con otro parlamentario del PSOE, Daniel Viondi, y asegurar que éste le ha amenazado con "arrancarle la cabeza" si volvía a intervenir.

Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el desencuentro ha tenido lugar al término de la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Pese a solicitar el amparo, la presidenta de la Mesa le ha dicho que no podía porque había concluido la sesión de la comisión.

Durante la comisión, el diputado socialista ha afeado al diputado de Podemos que haya acudido a la comisión a "defender" al Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, a la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y no "recabe información".

Tras su intervención, Oliver ha pedido el turno de palabra por el artículo 114 por información "inexacta" a la presidenta de la comisión. La presidenta le ha cedido un minuto, a lo que después Viondi ha solicitado también unos minutos para hablar.

"No hay réplica", le ha dicho Oliver a lo que Viondi le ha contestado: "¿Eres tú el presidente de la comisión para decir si yo tengo o no tengo réplica?". "Le ruego que me respete porque no está usted por encima de esta Mesa", le ha afeado el diputado de Podemos.

Después, el enfado del parlamentario socialista se ha incrementado cuando la presidenta no le ha permitido el turno de palabra para contestar a Oliver y le ha recriminado a la presidenta que si se utiliza el artículo 114 para unos también se haga para otros.

Una vez finalizada la comisión, es cuando Viondi se habría acercado a Oliver y le habría amenazado diciéndole: "como vuelvas a hacer una intervención así te arranco la cabeza", han sostenido las mismas fuentes, que apuntan a que este desencuentro viene desde que se eligió como presidente en la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en la red de Metro de Madrid al diputado de Podemos José Manuel López.

Entonces, Viondi lamentó que no se les hubiera dejado presidir esta comisión cuando Ciudadanos ya preside la de corrupción y Podemos, la de Endeudamiento. En su opinión, "lo más lógico" hubiera sido que los socialistas hubieran presidido la de amianto en Metro.

"Hemos visto cómo Podemos ha pactado con el PP tan sólo para que el señor López fuera presidente y no queremos pensar que sea una de las batallas intestinas que tienen dentro del Podemos y que el señor López haga pactar con el PP para presidir una comisión. Esperamos que la comisión trabaje y el López nos deje trabajar", criticó tras la constitución de esta comisión de Metro el pasado 13 de abril.