Arcade Fire llevan este sábado al Palau Sant Jordi su gira 'Infinite Content Tour'

21/04/2018 - 4:26

Los canadienses Arcade Fire llevarán este sábado al Palau Sant Jordi de Barcelona la gira ' Infinite Content Tour' con su último disco 'Everything Now' (2017) como protagonista, tras pasar el pasado junio por el festival Primavera Sound.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La banda de indie rock, encabezada por Win Butler y Régine Chassagne, junto a William Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury y Jeremy Gara, viajará el martes al WiZink Center de Madrid, ciudad que no visitan desde hace siete años.

Tras culminar su gira 2017 en Latinoamérica, Arcade Fire retomó su 'Infinite Content Tour' el 1 de marzo, cuando participó en el Okeechobee Festival in Okeechobee (Florida), y después de Madrid, la banda culminará su gira europea en Rotterdam (Holanda), Oslo (Noruega) y Göteborg (Suecia).

A continuación, volverá a Estados Unidos para actuar en tres festivales: el 8 de julio en el Summerfest --la primera actuación de la banda en Milwaukee después de 14 años--; el 14 de julio en el Sloss Music & Arts Festival de Birmingham (Alabama), y el 15 de julio en el Forecastle de Louisville (Kentucky).

Arcade Fire grabó 'Everything Now' en los Boombox Studios en New Orleans, los Sonovox Studios en Montreal, y el Gang Recording Studio de París, y fue producido por Arcade Fire, Thomas Bangalter y Steve Mackey, con Markus Dravs como coproductor.

CINCO DISCOS

Tras su fundación en 2001, Arcade Fire ha publicado cinco discos, la mayoría de ellos situados en el Top Ventas en su país natal, así como en otros países.

La gira de presentación de su último disco 'Everything Now' incluirá también la interpretación de clásicos de la banda, que siempre viaja con hits de sus anteriores álbumes 'Funeral', 'Neon Bible', 'The Suburbs' y 'Reflektor' bajo el brazo.

Con motivo del concierto, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobuses de bajada entre el recinto y la plaza España cuando finalice el concierto, a partir de las 22.30 horas.

Para acceder al recinto, TMB recomienda usar la línea 150 de autobús que circula entra plaza España y el Castell de Montjuïc, que la operadora de transportes también reforzará con más vehículos entre las 18 y las 21.30 horas.