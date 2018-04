De la Torre asegura que no pone límites a la capacidad de Málaga "de enamorar" a agencias de la ONU

21/04/2018 - 11:19

El alcalde valora el potencial de la ciudad para atraer inversiones e insiste en que "sea conocido y tenga resultados"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado que la ciudad sea sede de un centro internacional de Naciones Unidas, que es "un primer paso, porque habrá muchos más" y ha añadido que no le pone "límites a la capacidad --de Málaga-- de enamorar a agencias de Naciones Unidas" para que digan: "Vamos".

"No me refiero a que vengan a una reunión de siete días, me refiero a instalarse", ha sostenido De la Torre, en una entrevista concedida a Europa Press, al tiempo que ha valorado las iniciativas que se están llevando a cabo, como las recientes cumbres de la ONU celebradas en las que se abordó los retos de la migración, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la financiación municipal y que suponen "el primer paso para más proyectos de Naciones Unidas que puedan recalar aquí".

Para De la Torre esta "visibilidad de Málaga" se ha complementado con que en la ciudad "siempre hemos sido sensibles" con la cooperación, "no como estrategia calculadora, sino porque nos sale del alma" y "lo venimos haciendo desde hace tiempo". Así, ha recordado que "desde el minuto uno" Málaga ha apostado por la cooperación al desarrollo, "llevamos más de 20 años".

"Esa imagen creo que está detrás de esas decisiones de Naciones Unidas de confiar en nosotros como una ciudad que puede, por su experiencia, ser eficaz en ese sentido", ha resaltado el regidor.

De la Torre ha afirmado que "hay dos grandes retos que nos afectan a todos en el siglo XXI" como son el tema climático o ambiental y la cooperación al desarrollo versus migraciones y abordarlo "es tarea de todos, también de las ciudades".

REFORZAR EQUIPO INTERNACIONAL

Por otro lado, el alcalde de Málaga ha hecho hincapié en la importancia de la visibilidad internacional de Málaga, asegurando que se tiene que conseguir que "todo lo que Málaga en estos años ha ido incorporando sea conocido y valorado a la hora de decidir inversiones". Además, ha señalado que, aunque se lleve "tiempo trabajando en ello", ahora "para mí es más urgente, hay que ir con más rapidez en esa línea, y transmitir estas imágenes".

En este sentido, De la Torre ha destacado la imagen de Málaga de una ciudad "potente" en cultura, en innovación, en tecnología; y "atractiva para vivir porque ofrece muchas cosas gratas, de clima, de paisaje, de centro histórico renovado, de barrios más cuidados, de un patrimonio también recuperado y de espacios ambientales de calidad".

Entre otros, ha destacado la importancia de encuentros internacionales y otras acciones que visibilicen el potencial de la ciudad. "Este tipo de cuestiones es muy importante hacerlas", ha defendido.

En este punto, ha incidido en la importancia de la promoción de la ciudad no sólo en relación con el turismo, también para atraer inversiones: "Tenemos que reforzar el equipo internacional de la ciudad en esa proyección y trabajar en esa dirección", ha dicho.

"Málaga no es solamente un espacio maravilloso para visitar, es también para vivir, para trabajar y, por tanto, para invertir en él. Ese tema mezclado con la innovación y la tecnología da resultado", ha asegurado el regidor.

Uno de los objetivos que se persigue, según ha detallado el alcalde, es que las empresas "a la hora de ubicar algo, por ejemplo, en Europa, digan 'Málaga es el sitio'; o a la hora de ubicar algo en el mundo, como una pequeña empresa que esté naciendo en California, diga 'Málaga me interesa'".

Para De la Torre, "realmente es que hay pocos sitios como el nuestro para atraer ese tipo de decisiones y eso es fruto de todos estos años", insistiendo, por ello, en que "lo que queremos es que eso sea conocido, valorado y tenga resultados".