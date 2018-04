El Principado busca inversores en la feria mundial de la industria 4.0 que se celebra en Hannover

21/04/2018 - 12:01

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, encabeza la delegación institucional y empresarial que se desplazará este domingo a Alemania para participar en la feria Hannover Messe, con el objetivo de captar inversores para la región.

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

La feria recibió el año pasado a 200.000 visitantes, según ha informado el Principado en una nota de prensa. En esta ocasión el Principado contará por primera vez con un espacio propio en el certamen, dedicado a la Industria 4.0, en el que se organizarán actos para mostrar las capacidades tecnológicas diferenciales de las empresas y centros tecnológicos y de investigación asturianos.

La delegación también estará formada por las directoras del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), Eva Pando, y de la Sociedad de Promoción Exterior (Asturex), Teresa Vigón, y responsables de ThyssenKrupp, ArcelorMittal, PMG Asturias Powder Metal y Phoenix Contact. Completarán la misión representantes del Instituto Tecnológico de los Materiales (ITMA), el centro tecnológico especializado en el diseño y la producción industriales (Prodintec), la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) y el clúster industrial del metal Metaindustry4.

El Principado impulsará diversas iniciativas para mostrar la apuesta de Asturias por la competitividad industrial a través del liderazgo tecnológico, "con una clara especialización hacia la Industria 4.0 y la innovación en la producción y transformación del acero", todo ello con el fin de integrar Asturias en las redes europeas de conocimiento como la Digital Innovation Hubs y la Open Innovation Habs e incorporar a las empresas asturianas a las cadenas globales de valor.

También se busca captar inversiones mediante la exhibición de las capacidades industriales y tecnológicas del Principado, la calidad de los recursos humanos, las infraestructuras logísticas y el apoyo institucional a posibles inversores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La feria se celebrará desde el próximo lunes y hasta el viernes, si bien la ceremonia de apertura será el domingo, día 22, a las 18.00 horas, y contará con la presencia de la canciller alemana, Angela Merkel.

El lunes 23, el consejero de Empleo asistirá a la cumbre entre Alemania y México, país de honor en esta edición de la feria, y gracias al cual el Principado acude invitado a Hannover a raíz de los contactos establecidos durante el viaje institucional realizado en febrero al país azteca. Ese día, está previsto que mantengan un encuentro con Pola el consejero delegado de Phoenix Contact, Frank Stührenberg, y el director general de la compañía, Oliver Stoeckel.

Paralelamente, la Fundación CTIC llevará a cabo demostraciones de tecnologías relacionadas con Industria 4.0, como la cadena de bloques o el internet de las cosas. El programa de la jornada se completa con la presentación del estand del Principado a la prensa y la agenda de trabajo individual de las empresas.

El martes 24 se celebrará la jornada Invest in Asturias and expand your business in a land of opportunities, en la que se presentará Asturias como destino de inversiones y se difundirán sus ventajas como territorio industrial y tecnológico. Las multinacionales que integran la misión, todas ellas con centros de trabajo en el Principado, participarán en el acto.

Ese mismo día, el titular de Empleo presentará la jornada Asturias advanced manufacturing hub, que mostrará las capacidades de la comunidad para desarrollar proyectos tecnológicos gracias a su ecosistema innovador, que estará representado por Eva Pando y los principales responsables de I+D de empresas y centros tecnológicos. El Idepa, como miembro de la red Enterprise Europe Network, también coorganizará el evento Technology cooperation days, al que ya se han sumado nueve entidades asturianas, para buscar socios internacionales y facilitar acuerdos comerciales, de transferencia tecnológica y convenios colaborativos.

El estand del Principado, de 48 metros cuadrados, líneas vanguardistas y totalmente abierto, está diseñado para colocar de dos maneras distintas el mobiliario: como auditorio o como sala de reuniones. Destacan sus elementos gráficos, con imágenes de las multinacionales con tecnología 4.0 establecidas en Asturias, el Polo del Acero y el clúster Metaindustry4.