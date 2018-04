Agustí (PDeCAT) apela a Bosch a formar una "lista soberanista" para enfrentarse a Valls

21/04/2018 - 13:33

El candidato de las primarias del PDeCAT Carles Agustí ha apelado al candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Alfred Bosch, para formar una candidatura unitaria soberanista, ante la posible participación del exprimer ministro francés Manuel Valls con Cs, pues considera que si se presenta ya no habrá excusa para no hacerlo: "Que no piense tanto en el partido porque aquí nos jugamos el país y la ciudad".

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios este sábado, Agustí ha asegurado que a Valls "le están llevando por caminos que ni él mismo acaba de conocer" y ha dicho estar seguro de que en el fondo no comparte esta ideología y que, a su juicio, el exprimer ministro francés debe reflexionar donde se mete y por donde se quiere presentar, en sus palabras.

En este sentido, ha explicado que el PDeCAT debe trascender las fronteras e ir a una candidatura de país, más amplia, de proyecto y no de partido, que agrupe todos los partidos independentistas y movimientos vecinales que también quieren un cambio en el ayuntamiento.

"Estamos ante una ocasión muy importante, necesaria e imprescindible para recuperar el Ayuntamiento de Barcelona en un momento de país decisivo", ha dicho Agustí.

Asimismo, ve con buenos ojos la propuesta del periodista Jordi Graupera de presentarse a las elecciones municipales con una candidatura conjunta de los partidos soberanistas, pero ha sostenido que se debe estudiar cómo hacerlo: "Estoy seguro de que conseguiremos ir juntos y recuperar el Ayuntamiento de Barcelona".

Agustí ha considerado que este proceso de primarias es ejemplar desde el punto de vista democrático e inédito en Barcelona, con más de un candidato y una apertura tanto a asociados como a candidatos, y ha propuesto que los temas más trascendentales de ciudad sean decididos con los asociados en el Espai Barcelona.