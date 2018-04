El Ayuntamiento "no se opone" a la terminal de cruceros pero incide en "estudiar" las consecuencias

21/04/2018 - 14:05

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este sábado que el Ayuntamiento de la ciudad "no se opone" a la terminal de cruceros, pero ha incidido en que hay que "estudiar" las consecuencias: "Los intereses del puerto y la ciudad suelen coincidir, pero no siempre. Y como no siempre tienen que coincidir, es bueno que lo dialoguemos y lo debatamos", ha advertido.

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el primer edil a preguntas de los periodistas en un acto al que ha acudido este sábado en la Plaza del Ayuntamiento sobre la futura terminal de cruceros de València. El presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, anunció este viernes en la rueda de prensa del Consejo de Administración del Puerto que esta infraestructura tendrá carácter "integral" e incluirá ferris nacionales e internacionales.

De este modo, Ribó ha remarcado que en la reunión de este viernes, desde el consistorio se pidió "abrir un diálogo sobre las posibilidades y las consecuencias de poner la terminal de cruceros en donde estaban los astilleros de Levante, los astilleros del Grupo Boluda".

En este sentido, ha expuesto que "el puerto tiene que ser consciente, y es consciente, de que no está aislado en un mundo donde no hay nadie, sino que está al lado de una ciudad de 800.000 habitantes y los intereses del puerto y la ciudad suelen coincidir, pero no siempre tienen que coincidir".

De este modo, ha indicado que el Ayuntamiento tiene que "estudiar" la terminal integral y cómo esta puede "afectar" a la ciudad. Al respecto, ha señalado como factores a analizar "la proximidad al barrio de Natzaret, porque tener los cruceros ahí o a un kilómetro no es lo mismo", así como la movilidad.

Igualmente, también ha apuntado como cuestión que hay que analizar el "cambiar la ubicación donde estaba la terminal de cruceros" y "cambiar toda la estructura". "Eso nos aseguran que no va a tener efectos sobre las playas del sur, pero nosotros queremos consultarlo", ha manifestado.

"Por lo tanto, nosotros no es que nos opongamos", sino que "queremos estudiar qué consecuencias y si hay algún elemento, cómo discutirlo, cómo poderlo paliar". "Ese es el objetivo", ha concluido.