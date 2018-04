Rajoy alerta del "riesgo" que suponen quienes solo "se pelean entre ellos e inventan problemas"

21/04/2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó este sábado del "riesgo" que suponen para España quienes solo se dedican a "pelearse entre ellos" y a "inventarse problemas", y señaló al PP como al partido que se dedica a trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y a "servir a los españoles".

Rajoy clausuró en Palma de Mallorca la Convención del PP sobre Turismo, un sector que "nos da muchísimos motivos para hablar bien de nuestro país" porque cada vez son más los turistas que llegan a España porque es un país "que merece la pena conocer, visitar y admirar" y porque ha sido "un aliado muy potente" en la recuperación económica.

En su intervención, el presidente desgranó datos económicos para defender la política del Gobierno, con la premisa de que "no nos conformamos y tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo" y con la advertencia de que "hay riesgos que no podemos olvidar", y el principal de ellos es la gestión de quienes, en vez de cuidar lo que funciona, mejorar lo que puede funcionar mejor y corregir lo que no funciona, algo "de sentido común", se dedican "solo a pelearse entre ellos y a inventar problemas".

Sin mencionar a ningún partido, Rajoy lanzó esa advertencia después de que esta pasada semana los dirigentes de Podemos y del PSOE en Madrid se vieran envueltos en sendas polémicas internas por la gestión de sus candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a la espera de que se debata la moción de censura contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes.

Entre las "invenciones insólitas" de esas formaciones se refirió al empeño en "demonizar el turismo", lo cual enmarcó en la "fobia a todo lo que funciona y es bueno para España" y a la intención de "expulsar el sentido común de la política". Como ejemplo de todo ello señaló el hecho de que en Baleres importe más que un médico "sepa catalán que medicina", o a que a un músico "se le obligue a saber una lengua para interpretar una partitura".

Quienes actúan así, sentenció, "se olvidan de que la lengua es un instrumento para comunicarnos" y que la variedad hace más rica a una sociedad, "prefieren ver una traba en lugar de una oportunidad" y convertir la lengua "en un dique de incomprensión en lugar de un cauce para la convivencia". Frente a ello, subrayó "el orgullo" por la variedad de lenguas "que se respetan, conviven, nos enriquecen y nos unen porque forman parte de nuestra cultura".

RECUPERAR LA SENSATEZ EN CATALUÑA

En ese momento de su intervención, Rajoy apuntó que "el problema" de Baleares, "que se va a superar", es que tiene "la mala fortuna de padercer" uno de esos gobiernos que se dedican "a inventar problemas y promover una agenda de enfrentamiento", a pesar de "los problemas que nos trae gratis la vida". "A veces basta con no molestar", dijo Rajoy con cierta sorna, y recuperando a continuación el tono serio para alertar de que "lo último que necesita Baleares es seguir el ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas" que está causando "tantas dificultades" a los catalanes.

Rajoy insistió en que el Gobierno está haciendo "todo lo posible" para que Cataluña recupere "la normalidad y la sensatez" y vuelva a ser la comunidad "pujante, abierta y llena de oportunidades" que siempre ha sido. Frente a quienes fomentan la división y el enfrentamiento, el presidente insistió en su ofrecimiento de "soluciones y diálogo". Eso no significa "que hagamos lo que los otros quieren que hagamos", precisó, pero "hablando se puede entender la gente y se pueden resolver problemas", siempre dentro de la ley porque la democracia y el Estado de Derecho son los valores en los que se fundamenta España.

Recuperando el tono sarcástico, Rajoy invitó a "dormir tranquilo", aunque "vigilante", a quienes desde el PP de Baleares piden mejorar la movilidad entre las islas y la península, y añadió que son quienes defienden la ecotasa, "los líos, los problemas, los que están en contra del turismo y los que quieren que hagamos unas cosas en los Presupuestos pero luego quieren votarnos en contra" quienes "no pueden dormir tranquilos".

Rajoy reconoció que "están de moda las malas noticias", aunque no se refirió a ninguna en concreto, y lamentó las dificultades de hacer que las buenas noticias, como los datos económicos o de turismo, merezcan atención. Sin embargo, reivindicó la trayectoria del PP y defendió la gestion que ha permitido dejar atrás la crisis desde que a España "nos amenazaban con todos los males del infierno". "Sintámonos orgullosos y digámosles a algunos que andan por ahí, tiene que haber de todo, que aquí estamos nosotros dispuestos a seguir sirviendo a los españoles", concluyó.

21-ABR-18

