Bizkaia mostrará su riqueza cultural a través de actividades organizadas dentro del Año Europeo del Patrimonio Cultural

21/04/2018 - 15:09

Bizkaia mostrará a lo largo de todo el año su riqueza cultural a través de actividades organizadas dentro del Año Europeo del Patrimonio Cultural. La Diputación ha anunciado este sábado un calendario de 35 actividades con las que pretende "invitar a la ciudadanía a redescubrir aspectos ocultos o desconocidos del patrimonio cultural del Territorio".

La diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha presentado este sábado en el edificio Ilgner de Barakaldo junto a la alcaldesa, Amaia del Campo, el calendario de actividades que ha sido coordinado por la entidad foral.

Europa ha lanzado un lema común 'Cultural Heritage: Where the past meets the future' y, según ha explicado la diputada de Euskera y Cultura, "en Bizkaia la temática se ha concretado con el título 'Itzaleko ondarea: miradas al patrimonio oculto'.

De este modo, a lo largo del año Bizkaia ofertará un "atractivo programa de actividades repleto de posibilidades, más de 35 actividades excepcionales que pretenden invitar a la ciudadanía a redescubrir aspectos ocultos del patrimonio cultural de Bizkaia y a vincular el pasado con el futuro a través del patrimonio".

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron, el 17 de mayo de 2017, la decisión por la que se establece la declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

Lorea Bilbao ha explicado que "el propósito del Año Europeo del Patrimonio Cultural es animar a la ciudadanía vizcaína a descubrir y explorar el patrimonio cultural europeo, y a reforzar un sentimiento de pertenencia".

GENERACIONES FUTURAS

La diputada ha añadido que "en 2018 se hará hincapié en el valor del patrimonio cultural para la sociedad, su contribución a la economía y la importancia de salvaguardarlo para su disfrute por las generaciones futuras".

Las actividades no sólo mostrarán "el patrimonio como generador de valores positivos de apropiación, orgullo y pertenencia a una cultura común, también buscarán implicar a la ciudadanía en la preservación y transmisión de este legado que forja nuestra identidad y está presente en nuestra vida cotidiana".

La presentación del calendario de actividades se ha desarrollado en el edificio Ilgner situado en Barakaldo, "un elemento significativo del patrimonio industrial vizcaíno, generador de riqueza industrial en el pasado y hoy agente impulsor del desarrollo económico y empleo de nuestro Territorio".

De este modo, entre las actividades organizadas se encuentra la celebración de visitas a lugares que normalmente no están abiertos al público o son difícilmente accesibles como las dependencias del monasterio de Ziortza, fábricas como La Naval, el interior del Palacio Munoa y otros.

Habrá también la posibilidad de visitar retablos de varias iglesias, con explicaciones de los restauradores y también se hablará de la recuperación de patrimonio en los museos, entre otras cuestiones.

Asimismo, en el caso del Puente Colgante, destacará la celebración de un congreso internacional en el que tendrán presencia representantes de los puentes que actualmente operan en el mundo.