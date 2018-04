La Xunta comenzará la redacción de los nuevos convenios contra incendios con ayuntamientos la próxima semana

21/04/2018 - 15:22

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha anunciado que los nuevos convenios con ayuntamientos, que establecerán los corredores verdes de 50 metros de protección alrededor de edificios e infraestructuras, ante incendios forestales, se comenzarán a redactar la próxima semana, con el objetivo de llegar a todo el territorio gallego en un plazo e 3 o 4 años.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la Radio Galega recogidas por Europa Press, Ángeles Vázquez ha avanzado que los textos base, sobre los corredores y los desbroces que serán necesarios, se iniciarán la próxima semana, para que se "pueda comenzar de inmediato".

Según ha detallado, se "comenzará primero por aquellas zonas más afectadas por el fuego", por "aquellas parroquias que tienen carácter incendiario", y después se intentará "a lo largo de 3-4 años llegar a todo el territorio".

Estos convenios se añadirían a los tres que ya están en vigor y que están suscritos por el 87% de los Ayuntamientos, por lo que la Consellería de Medio Rural ha apelado al resto a sumarse.

Además, Vázquez ha incidido en la importancia de la concienciación social, sobre todo ante los cambios normativos que obligan a los propietarios de fincas a mantenerlas limpias, remarcando que "ya no existen excusas".

"Tanto los ayuntamientos como la Xunta pueden entrar de oficio en cualquier finca que, después de haber notificado al propietario que ha de proceder a su limpieza, este se niegue", recuerda.

La conselleira ha explicado que desde enero está en vigor un cambio normativo que simplifica más estos pasos para "que no haya atrancos jurídicos de por medio".

Frente a procesos dilatados en el tiempo, ahora "simplemente" se trata de "exponer la referencia catastral con el titular que tenga esa referencia en el BOE y en el DOG, y en un período de 10-15 días, ya se puede actuar directamente por parte de cualquier administración".

Ha recordado que, además de la "sanción", el propietario que se niegue tras haber sido notificado, también tendrá "responsabilidad subsidiaria".

En el caso de fincas de propietario desconocido, Ángeles Vázquez ha detallado que "habrá un fondo por parte de la administración para poder actuar y proceder a la limpieza".

No obstante, hizo especial hincapié en otra situación. "Si la limpieza se va a hacer durante varias veces consecutivas, esa finca de propietario desconocido acabará en el Banco de Tierras, bien para alquilarla, o bien, si no, para venderla", ha aclarado.

MANIFESTACIÓN CONTRA EL FUTURO PLAN FORESTAL

En este punto, y ante la convocatoria de manifestación de la Organización de Montes Veciñais de Man Común contra esta vía y el futuro Plan Forestal, la conselleira ha negado expropiaciones.

"No existe tal expropiación, que nadie tergiverse eso porque fuimos muy claritos a la hora de hacer la redacción". Ha pedido no entrar "en contradicciones": "Si se dice que un monte abandonado puede propagar más los incendios, hagamos que ese monte no esté abandonado".

Aunque la conselleira ha alabado el "magnífico" trabajo de los montes vecinales en mano común, ha indicado que "hay gran número que todavía están en total estado de abandono".

Ángeles Vázquez ha añadido que "si no tienen la junta directiva o rectora creada, han de crearla, y si no, ya no hay monte vecinal y mano común". Además, ha insistido en que "el monte no puede estar abandonado".

Para solucionar estas situaciones, ha argumentado que "la Xunta pone sobre la mesa una solución, que esas tierras pasen al Banco de Tierras para alquilarlas", cuestionando que "qué hay de malo en todo eso".

Ante las críticas por la supuesta 'eucaliptización' por la que apostaría la revisión del Plan Forestal, Vázquez asegura que "no hay especies buenas o malas" e incluso cree que "el eucalipto da vida a Galicia", aunque "no puede haber un monocultivo".

Dicho esto, Vázquez asegura que la revisión del Plan Forestal se ha hecho "a través de estudios técnicos muy serios" y que la distribución prevista es de un millón de hectáreas para "actividad forestal rentable y sostenible", y otro millón a "castañares, carballedas, pastos o incluso a monte raso".

Para la conselleira, el monte debe ser "funcional", un "monte para todos", que sea "rentable económicamente".

La aprobación de este Plan Forestal está a la espera del dictamen de la comisión parlamentaria de estudio de los incendios forestales, en la que, pese a ser invitados, no quisieron participar, entre otros, el Delegado del Gobierno en Galicia ni la Unidad Militar de Emergencia.

Ante estas ausencias, la conselleira do Medio Rural ha asegurado que "siempre es muy bueno contribuir en este tipo de comisiones" y espera que "por parte de aquellos que por algún motivo no estuvieron presentes que lo recapaciten y la próxima vez que, por parte del Parlamento", se les "invite, hagan el esfuerzo de contribuir con su tesis".