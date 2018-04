Rajoy exhibe la recuperación de la confianza en españa mostrada por el fmi y las agencias de rating

21/04/2018 - 14:51

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exhibió este sábado el aumento de la calificación de España por parte de las agencias de rating y la mejora de la previsión de crecimiento anunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como muestra de que la economía española ha recuperado la confianza del mundo, y defendió la política económica del Ejecutivo frente a quienes "inventan problemas" y "demonizan al turismo", uno de los sectores clave para la superación de la crisis y la consolidación de la recuperación.

Rajoy clausuró en Mallorca la Convención del PP sobre Turismo, y comenzó dejando claro que le gusta "hablar bien de España", donde ha vivido siempre y espera continuar haciéndolo "si no les parece mal, mucho tiempo, y que ustedes lo vean, eso no me importa". "Somos una gran nación", reivindicó en tono más serio, y el turismo "nos da muchísimos motivos para hablar bien de nuestro país", ya que cada año son más los turistas que "vienen a decirnos que España es un país que merece la pena conocer, visitar y admirar".

El sector turístico tiene acreditada su fortaleza, subrayó, y ha sido "un aliado muy potente" para superar la crisis económica, generando renta y empleo cuando otros sectores no podían hacerlo, y jugando un papel "clave" para la "buena situación" de la balanza de pagos. Ha demostrado, añadió, que España "es un país capaz y lleno de capacidades, que logra lo que se propone", y buen ejemplo de ello es la superación de una crisis que destruyó el 10% de su riqueza y tres millones y medio de empleos, "que se dice pronto".

Con una política económica "acertada" y el esfuerzo de los españoles "le hemos dado la vuelta" y se ha demostrado que se puede transformar la recesión en recuperación y la destrucción de empleo en "pujante" creación de puestos de trabajo. "Ahora España confía en sí misma y el mundo se fía de nosotros", y como prueba de ello señaló el aumento de la calificación de España por parte de las agencias de rating, algo "muy importante" porque acerca España a los países "más importantes del mundo en generación de confianza".

Lo dice también el FMI al mejorar su previsión de crecimiento para España, subrayó. "Vamos a crecer más que Alemania, más que Francia, más que Italia, más que la zona euro y más que el conjunto de la Unión Europea, exactamente igual que los tres últimos años", auguró Rajoy, recordando que "esto antes no era así" y que incluso en los peores momentos el turismo "mantuvo muy alta la bandera de la capacidad de España de resistir".

Rajoy apeló a los datos del foro Económico Mundial para subrayar que España es el país "más competitivo del mundo" en turismo, el segundo al que llegan más turistas solo por detrás de Francia, y el segundo con más ingresos por esa actividad por detrás de Estados Unidos, y todo ello porque la oferta es "variada y atractiva" y anima a quienes llegan a "disfrutar y volver cuanto antes".

El turismo es "una de las industrias con más futuro del mundo", explicó el presidente, ya que supone el 10% del PIB y del empleo en el mundo, y en España es el 11% de la riqueza y el 13% de los puestos de trabajo, con un crecimiento del 46% en número de visitantes extranjeros desde 2011 y del 58% en el gasto que dejan. A partir de ahí, dijo con sorna, hay que preguntarse "qué tienen algunos en ese sitio que ustedes están pensando para que esto no les guste". "En la próxima convención, la respuesta", dijo desde la tribuna suscitando las risas de los presentes.

LA LENGUA COMO "DIQUE DE INCOMPRENSIÓN"

En Mallorca, Rajoy subrayó que Baleares es la tercera comunidad autónoma más visitada de España, con casi 14 millones de turistas extranjeros el último año y un gasto en el territorio de 14.600 millones de euros, con un afiliación media en el sector que creció un 7,3% en 2017 respecto al año anterior y nuevos datos que "animan a ser optimistas", a pesar de lo cual "no nos conformamos ni vamos a lanzar las campanas al vuelo".

"Hay riesgos que no podemos olvidar", alertó, y el principal de ellos es el que representan quienes en vez de cuidar lo que funciona, mejorar lo que puede funcionar mejor y corregir lo que no funciona, algo que considera "de sentido común", se dedican "solo a pelearse entre ellos e inventar problemas".

Una de las "invenciones más insólitas" de esos partidos es "demonizar el turismo", denunció, como parte de una "fobia a todo lo que funciona y es bueno para España". Criticó en ese punto a quienes "quieren expulsar el sentido común de la política" y puso como ejemplo lo que sucede en Baleares por culpa de aquellos a quienes "les importa más que un médico sepa catalán que medicina" o pretenden obligar a un músico "a saber una lengua para interpretar una partitura". Se olvidan, alertó, de que una lengua es un "instrumento para comunicarnos" y de que la variedad "hace más rica a una sociedad".

"Prefieren ver una traba en lugar de una oportunidad" y convertir la lengua "en dique de incomprensión en lugar de cauce para la convivencia", lamentó, reivindicando el "orgullo" de poder disfrutar de una variedad de lenguas cooficiales "que se respetan, conviven, nos enriquecen y nos unen porque forman parte de nuestra cultura".

Para Rajoy, "el problema de Baleares, que ya anuncio que se va a superar", es que tiene "la mala fortuna de padecer" uno de esos gobiernos que se dedican a "inventar problemas y promover una agenda de enfrentamiento". "Con los problemas que nos trae gratis la vida", ironizó Rajoy, "a veces basta con no molestar". En tono más serio, alertó de que "lo último que necesita Baleares es seguir el ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas" que está causando "tantas dificultades" a los catalanes.

El presidente anunció que Oviedo será sede del Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, y Sevilla lo será el próximo año del Consejo Mundial de viajes y Turismo. El objetivo del Gobierno, insistió, siempre es mejorar la vida de los ciudadanos, y por ello las políticas de turismo también se centran en que su desarrollo no merme la calidad de vida "de nadie".

Subrayó, en ese punto, su reciente encuentro con las camareras de piso de los hoteles, las 'kellys', con las que se comprometió a "trabajar para mejorar sus condiciones laborales", para lo cual reclamó "finura y ayuda", y aseguró que el Gobierno seguirá haciendo "todo lo posible" para mejorar la movilidad de los habitantes de Canarias y Baleares. También para regular el aumento "desordenado" de las plataformas de alquiler de alojamientos turísticos, para que no sean "un subterfugio para no pagar impuestos", para que los propietarios estén obligados de informar a las fuerzas de seguridad de sus inquilinos como lo están los hoteles y para proteger los derechos de los consumidores.

