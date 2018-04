Eta. el pp vasco pide a la iglesia "identificar" sus complicidades con eta

21/04/2018 - 16:22

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento del País Vasco y presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, instó este sábado a la Iglesia católica a "identificar las complicidades" con la banda terrorista ETA por las que ha pedido perdón a las víctimas y le recordó que en Euskadi sigue habiendo sacerdotes que no son contundentes con sus crímenes violentos.

En declaraciones a Servimedia, Sémper destacó que "en comarcas de la Guipúzcoa progunda" siguen existiendo iglesias y parroquias en las que los curas hablan con una "penetración muy notable" en la sociedad y que podrían contribuir a dejar patente que los crímenes etarras "no tienen ninguna razón".

"Aun hoy en día hay muchos púlpitos desde los cuales no se es contundente y claro con la doctrina social de la Iglesia", dijo pese a reconocer que "en los últimos años ha habido un giro desde los obispados" que "no ha llegado a la Iglesia vasca en su totalidad".

Sémper afirmó que los obispos de País Vasco, Navarra y Bayona que el viernes firmaron un comunicado sobre ETA en el que piden perdón por las complicidades del pasado con la banda "deben materializar hechos y gestos concretos". Entre ellos, pidió "garantizar que los púlpitos se usan para decir que unos asesinaban y otros fueron asesinados y quienes asesinaban no tenían ninguna razón".

Asimismo, indicó a título personal que le "reconfortaría" que la Iglesia vasca haga un gesto de transparencia para "reconocer e identificar esas complicidades" admitidas en su comunicado sobre ETA, puesto que "identificándolas no se volverán a producir".

Alabó el "ejercicio notable de perdón" de los obispos vascos pero insistió en que "han sido muchas décadas de lejanía y de falta de afecto, cuando no de más comprensión hacia el victimario que hacia las víctimas".

Por último, Sémper indicó a título "muy personal y particular" que por ahora no se siente "capaz de perdonar" a los terroristas o a los sacerdotes que eran comprensivos con ETA, aunque confió en poder hacerlo "con el tiempo". "Me he sentido muy solo y nada acompañado", apostilló.

