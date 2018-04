El PP reclama la bonificación del 75% del precio de los transportes de pasajeros residentes en Melilla y Ceuta

21/04/2018 - 18:28

La senadora del Partido Popular de Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado que "la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para incorporar en los próximos Presupuestos Generales la bonificación del 75 por ciento del precio de los transportes de pasajeros residentes en Melilla y Ceuta con cualquier punto del territorio peninsular, ya ha sido calificada por la Mesa de la Cámara Alta, y por tanto, se debatirá el miércoles día 25 en la sesión plenaria".

MELILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria 'popular' ha asegurado que "esta demanda lleva tiempo planteándose desde el PP. Además, todas las bonificaciones que se han ido llevando a cabo a lo largo de estos años han venido de la mano de un impulso muy grande por parte del Gobierno autonómico", ha agregado.

En este sentido, ha reprochado "la demagogia" que se ha hecho con respecto a este caso de la bonificación del 75 por ciento, poniendo como ejemplo "mociones como las presentadas en el Senado por parte del Partido Socialista, quienes solicitaban el incremento de esta bonificación, pero partiendo de la base de que no iban a apoyar los Presupuestos Generales del 2018".

"No hay nada más hipócrita que intentar engañar a los ciudadanos a través de una moción, porque una moción que no va acompañada de una dotación presupuestaria dentro de los PGE para hacer frente a la cobertura económica de ese incremento del 50 al 75 por ciento, es como si no se presenta nada. Lo único a que da lugar es a generar una expectativa y una ilusión en el ciudadano", ha considerado.

Para Sofía Acedo, "este asunto muestra la manera que tienen de trabajar o gestionar unos y otros". "Mientras que el PSOE de Melilla lleva meses haciendo videos y declaraciones, sin hablar con nadie de los suyos allí en Madrid, para decirles que se les exigía el apoyo a los Presupuestos Generales y que la bonificación del 75 por ciento fuese una realidad, el Partido Popular defendió en el pleno del Senado que nosotros no engañamos a los ciudadanos, porque nos debemos a ellos".

La senadora ha invitado al Partido Socialista a "que apoye la moción que el PP ha presentado al Senado", y advierte de que, "con su apoyo o sin él, la petición que se ha hecho al pleno del Senado saldrá adelante, porque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta".