Rivera sostiene que "el PSOE ha quedado marcado por los ERE en Andalucía"

22/04/2018 - 9:34

Dice que Cs aspira a "ejecutar" el Presupuesto de la Junta y está "abierto a incorporar a independientes de la sociedad civil andaluza"

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, considera que "en Andalucía hay un antes y un después" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente fraudulentos, que "ha afectado a los cimientos morales de una sociedad que ya no soporta lo que ve", y, "pase lo que pase en la sentencia, el PSOE ha quedado marcado".

Así lo indica el líder del partido naranja en una entrevista publicada este domingo por los diarios del Grupo Joly, recogida por Europa Press, y en la que Rivera agrega que el PSOE "ya perdió escaños" en Andalucía "y no va a renovar esas mayorías".

Sobre las declaraciones, en el juicio que se celebra en Sevilla actualmente por dicho caso, de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Rivera insiste en que ambos socialistas han aprovechado el "derecho a mentir" que se tiene "cuando uno está procesado en un caso de corrupción". "Es lo que han hecho, mentir", asevera.

Al hilo, reivindica el papel de Cs para que Chaves y Griñán dejaran sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente, como condición para apoyar la investidura de Susana Díaz tras las elecciones autonómicas de 2015. "Nos costó mucho, (...) pero se marcharon", valora Rivera, que, a continuación, se pregunta "qué pasa con Susana Díaz" si la sentencia del juicio "es condenatoria", porque, según agrega, "de momento", la presidenta de la Junta "ha sido muy coherente" y "ha defendido a capa y espada" a sus antecesores.

Sobre la posibilidad de que el juicio pueda condicionar la fecha de las próximas elecciones andaluzas, que tocan en 2019 si no se adelantan, Rivera dice que le gustaría pensar "que el PSOE no va a poner en jaque la estabilidad por su agenda judicial, pero es verdad que ya Susana Díaz lo hizo en la legislatura anterior, pensando sólo en su agenda personal". "Por tanto, si lo ha hecho por lo personal, lo puede volver a hacer por la agenda judicial", avisa el líder de Cs.

Para Rivera, "bastante han sufrido los andaluces con lo que les han robado para que, encima, la estabilidad dependa de lo que le convenga a Susana Díaz", y "el calendario judicial no puede condicionar un Presupuesto".

En esa línea, confirma que preferiría "que se agotase la legislatura", porque "eso querrá decir que se han ido cumpliendo los compromisos de la investidura" y "será bueno para los andaluces", si bien avisa de que en Cs estarán "preparados" ante un hipotético adelanto.

INDEPENDIENTES EN LAS LISTAS

Así, Rivera afirma que Cs está realizando "un trabajo muy importante de implantación en el territorio", va a "llegar a las próximas elecciones municipales con el 90 por ciento cubierto y vamos a presentar a un gran equipo para gobernar".

Al respecto, avanza que "estamos abiertos a incorporar a independientes de la sociedad civil andaluza", y asegura que "habrá independientes en las listas municipales y en las autonómicas". "En nuestras listas tendremos buenos consejeros, buenos parlamentarios y buenos técnicos en la administración", asevera.

En todo caso, Rivera recuerda que Cs elige a su "número uno en las primarias", y al respecto explica que "si las elecciones fuesen en marzo, haríamos las primarias a principios de año, entre diciembre y enero", aunque se podrían hacer "antes si hay anticipo". "El objetivo es que enero esté el candidato elegido y, mientras tanto, escoger talento para futuros gobiernos", abunda.

Sobre el presidente y portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, Juan Marín, Rivera elude decir si es un "buen candidato" --"eso lo decidirán los andaluces", responde-- y señala que, para él, "es un buen portavoz" y se muestra "satisfecho con lo que ha hecho".

"Su trabajo es muy difícil, seguramente ha sido el más difícil de todos, porque se trataba de apoyar a un Gobierno que venía de mayorías absolutas, con casos de corrupción, con redes de clientelismo, pero ha conseguido logros no menores: echar a gente de los escaños, bajar impuestos, acabar con los recortes, dar estabilidad, apoyar a los autónomos y emprendedores", comenta Rivera sobre Marín, para agregar a continuación que "otra cosa es que en el futuro seamos capaces de formar un Gobierno de cambio después de 36 años".

En todo caso, insiste en que "los resultados de Ciudadanos en Andalucía son muy buenos", y Juan Marín, "a pesar de haber entrado el último en todo esto, se ha ganado el apoyo y está hasta mejor en valoración popular que los candidatos de otros partidos". "El PP no puede presentar mejor hoja de servicios que él porque no ha conseguido nada en 30 años", apostilla.

En esa línea Rivera reivindica a Cs como el posible "revulsivo sensato y tranquilo que le dé el cambio" a Andalucía, y afirma que el objetivo del partido naranja "no es decidir sobre el Presupuesto andaluz, sino ejecutarlo, gobernar".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, Rivera niega que Cs no haya apoyado el acuerdo sobre la propuesta andaluza para el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado en el Parlamento con el único rechazo del partido naranja porque defienda el principio de ordinalidad. "Ése no es el motivo, se lo han inventado", asevera, para explicar que "el motivo por el que nos oponemos es que algunos quieren subir impuestos y llevamos toda una legislatura para bajarlos".

"No me parece sensato un acuerdo económico de mano de Susana Díaz con la IU y el Podemos más radical de toda España", añade Rivera, que además llama la atención acerca de que "Susana Díaz no es capaz de ponerse de acuerdo ni con los suyos. Es que Miquel Iceta no la apoya. Y Armengol, tampoco. Y Pedro Sánchez, tampoco. Es muy fácil ponerse de acuerdo consigo mismo", abunda.

Para el líder de Cs, "Susana Díaz entra en contradicción desde el momento en que su partido ha apoyado el 'cuponazo'" del País Vasco, y, si dirigentes socialistas como Emiliano García-Page, Javier Lambán, Ximo Puig y la propia Díaz "defienden lo mismo, que están infrafinanciados", es que "alguien miente aquí".

"Lo que están diciendo todos ellos es que se lo quiten a los demás", afirma Rivera, que continúa señalando que el expresidente de la Generalitat catalana "Artur Mas llegó a un acuerdo consigo mismo, quería un pacto fiscal para él", y "Susana Díaz hace lo mismo".

El líder de Cs se pregunta por qué la presidenta andaluza "no lleva el acuerdo de financiación autonómica al Comité Federal" del PSOE. "Porque no se lo aprobarían", se responde Rivera, que concluye señalando que "lo sensato es que ella llegue a un acuerdo antes con Pedro Sánchez, aunque se lleve mal con él".