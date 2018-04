Jonan Fernández pide a ETA que "corrija" la diferencia entre víctimas porque "no es un mal menor"

22/04/2018 - 14:30

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha pedido a ETA que "corrija" la diferencia entre víctimas que realiza en su comunicado porque "no es un mal menor".

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a ETB, recogida por Europa Press, Fernández se ha referido, de esta manera, al hecho de que en el último comunicado de ETA, en el que reconoce el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria violenta, nicamente pide perdón a las víctimas que no tenían "una participación directa en el conflicto".

Jonan Fernández ha afirmado que la disolución y desaparición de ETA "es un bien mayor" por el que el Gobierno Vasco "está trabajando y alienta".

No obstante, ha asegurado que "hacer diferencias entre víctimas" no es "un mal menor". "No podemos dar por bueno eso, no podemos aceptarlo, es un principio básico elemental y este comunicado hace diferencias entre víctimas", ha añadido.

Jonan Fernández ha afirmado que, en todo caso, "no está dicha la última palabra". "De aquí al momento de la disolución, ETA tiene la posibilidad de corregirlo", ha añadido.