PSOE de Melilla defiende que todas las bonificaciones al transporte aéreo "se han producido con Gobiernos" socialistas

22/04/2018 - 16:23

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha asegurado este domingo que todos los avances que se han dado con la bonificación por residente en los billetes de avión y barco de Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares con la Península "se han producido con Gobiernos del PSOE".

MELILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Gloria Rojas ha señalado que fue el Ejecutivo de Felipe González el que creó la bonificación del 33 por ciento, y que fue el de José Luis Rodríguez Zapatero el que la incrementó hasta el 50 por ciento. "Imbroda --presidente de Melilla y senador del PP-- votó en contra de los Presupuestos que hicieron posible todo esto", ha criticado.

La líder socialista se ha referido al trabajo que su formación ha venido haciendo desde hace un año para conseguir que dicha bonificación se incremente hasta el 75 por ciento, y al hecho de que, durante todo este tiempo, el PP "se ha dedicado a poner palos en las ruedas".

"El PSOE presentó una enmienda en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año pasado e Imbroda votó 'no'; después presentamos una proposición no de Ley (PNL) también en el Senado con este fin, y volvió a votar que 'no'. Planteamos una en el Congreso y el PP no la apoyó", ha apuntado.

La también diputada autonómica se ha referido el anuncio de Obligación de Servicio Público aéreo entre Melilla y Almería, Granada y Sevilla, con unos precios de 85 a 105 euros para los residentes los billetes ida y vuelta.

"Tanto Granada como Almería han sido vuelos que hemos tenido durante muchísimos años, recuperarlo es lo que tienen que hacer; es más, no se tendrían que haber perdido jamás", ha manifestado Gloria Rojas, quien ha subrayado los lazos históricos de Melilla con Almería, y la importancia de la conexión con Granada por la Universidad.

En cualquier caso, la líder socialista se ha referido a la carestía de los billetes. "Los melillenses necesitamos unos transportes baratos, nos parece excesivo el precio, y por eso queremos que se apruebe de una vez el incremento del 75 por ciento de bonificación", ha concluido.