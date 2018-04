El PP de Sant Josep (Ibiza) exige soluciones "reales" para zonas de parking o peatonales en inmediaciones de iglesias

22/04/2018 - 17:33

El Grupo Popular en Sant Josep (Ibiza) ha anunciado que exigirá al equipo de gobierno del PSOE que se comprometa a presentar soluciones "reales" sobre aparcamientos, zonas peatonales o verdes en el ámbito de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos de Sant Jordi y Sant Josep.

IBIZA, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha recordado la portavoz Neus Marí, el Boletín Oficial de Illes Balears publicó en agosto de 2017 un acuerdo para someter a información pública la aprobación del avance de estos documentos en relación a los Conjuntos Históricos de Sant Jordi y de Sant Josep.

Asimismo, ha explicado que, al no haberse aprobado aún el nuevo Plan General, estos Planes Especiales deben atenerse a lo establecido en las Normas Subsidiarias de 1986, utilizándose clasificaciones y calificaciones urbanísticas de las vigentes NNSS.

Sin embargo, en los avances presentados hay conceptos como la 'protección ambiental de valores' que no son figuras urbanísticas y su interpretación queda "muy difusa". Igualmente, se señalan nuevas zonas verdes en lugares que actualmente son usados como aparcamientos, sin tener en cuenta que las NNSS limitan el estacionamiento en este tipo de suelo, lo que ha provocado una gran confusión entre la población y, sobre todo, entre los negocios de los núcleos afectados.

Para el PP, los avances presentados "no ofrecen propuestas coherentes en lo que se refiere a la peatonalización de distintas calles -o tramos de calles- en los núcleos urbanos de Sant Jordi y Sant Josep. Tampoco se refleja la supuesta intención de alejar los aparcamientos de los núcleos protegidos ya que no se ofrecen soluciones a residentes y visitantes".

"Los PEPCH no contemplan actuaciones ni proponen alternativas al tráfico rodado en las proximidades de las iglesias declaradas Bien de Interés Cultural de estos dos núcleos, por lo que no plantear soluciones al tráfico rodado en estas zonas históricas es no querer enfrentarse al problema real", ha concluido la portavoz.