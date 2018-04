"Aragón necesita en 2019 más CHA que nunca", asevera Soro en su discurso del Día de Aragón

22/04/2018 - 17:45

Chunta Aragonesista ha celebrado este domingo el Día de Aragón en el Monasterio de Rueda y en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. En este contexto, el presidente de la formación, José Luis Soro, ha hecho balance de esta legislatura en el Gobierno autonómico y ha remarcado que la región necesita "más CHA que nunca" de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Chunta ha elegido los dos citados emplazamientos para conmemorar la apertura del complejo de la orden cisterciense situado en Sástago y apoyar a los municipios afectados por la última avenida extraordinaria del Ebro de la semana pasada. El acto ha empezado con una bienvenida de Soro. Después, ha habido un almuerzo en el citado Monasterio con la música de los Gaiteros de Quinto. La comida se ha realizado en Pina.

Las primeras palabras del discurso del presidente de CHA han sido para los afectados por la avenida y ha mostrado su apoyo a los alcaldes ribereños de la formación. Después, ha recordado que el Gobierno autonómico, a través del Departamento de Vertebración del Territorio --que dirige José Luis Soro-- y de Turismo Aragón, ha logrado recuperar el Monasterio de Rueda, tras dos años cerrado por problemas con la empresa adjudicataria.

"Rueda es un ejemplo de lo que desde CHA hacemos, día a día, en el Gobierno de Aragón y en los ayuntamientos y comarcas en los que tenemos responsabilidades de gobierno". Ha remarcado que Chunta "cumple" y que está en las instituciones "para trabajar" con "honradez, compromiso, sensatez y, sobre todo, con amor hacia Aragón".

Sin embargo, ha sostenido que a la formación le quedan "muchos retos por delante" y el mayor de ellos, ha agregado, "ganar representación en las elecciones de 2019 para ser decisivos en el futuro de Aragón, un futuro que CHA en el Gobierno de Aragón ha comenzado a trazar".

"Aragón necesita en 2019 más CHA que nunca, para que podamos seguir adelante con nuestra agenda social y nuestro proyecto aragonesista y para evitar, además, que vuelva a gobernar la derecha".

POLÍTICA DEMOGRÁFICA

José Luis Soro ha hecho referencia a la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación que han puesto en marcha desde el Gobierno. Ha incidido en que luchar contra los desequilibrios demográficos y poblacionales permitirá a Aragón crecer "como país" y, sobre todo, avanzar "en justicia social".

"La reapertura de Canfranc es otro de nuestros grandes retos. Y ya puedo decir, sin miedo a equivocarme, que la recuperación de la Explanada de los Arañones es una realidad inmediata, y la reapertura de la línea internacional lo será en un futuro más lejano, pero próximo. Y todo eso será gracias a CHA, porque hemos hecho bien las cosas, con verdadera pasión. He dicho muchas veces que somos la generación que reabrirá Canfranc, y no me cansaré de repetirlo", ha aseverado.

Soro ha mencionado que desde el Gobierno en CHA son los responsables de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, de ofrecer una alternativa habitacional a todas las personas que sufren un desahucio. "Tenemos una gran responsabilidad, dependen de nosotros nada menos que las políticas públicas de vivienda, y las ejercemos con una sensibilidad social como jamás había existido en Aragón".

Ha agregado que también han llevado esa "sensibilidad" a las políticas de carreteras y de transporte: "Pensando en las personas, en todas, vivan donde vivan". Además, han conseguido batir "todos los récords" en materia turística.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

"Por primera vez desde que recuperamos el autogobierno, existe en Aragón una verdadera política lingüística. Se ha avanzado más, para reconocer y consolidar nuestros derechos lingüísticos en tres años que en treinta". Por todo lo conseguido, ha asegurado sentirse "muy satisfecho".

"Hemos demostrado que somos capaces de asumir responsabilidades y gobernar. Igual que hemos sido capaces de buscar el pacto y el diálogo. Por ejemplo, para que Aragón tenga un nuevo Justicia, el que nosotros decidimos, PSOE y PP aún no entienden cómo hemos podido decidir nosotros el Justicia, con solo dos diputados", ha relatado.