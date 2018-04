Sicepa urge a Gispasa y a la Gerencia a poner solución al "grave problema" del aparcamiento del HUCA

23/04/2018 - 13:04

El Sindicato de Celadores del Principado de Asturias (Sicepa) ha reclamado este lunes a Gispasa y a la Gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una solución al "grave problema" del aparcamiento del HUCA, un problema para trabajadores y usuarios "al que nadie parece querer poner solución".

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa han cargado contra la escasez de plazas reservadas para los trabajadores, las "colas interminables" para el acceso y la salida en horas punta, y la "mala gestión" de las plazas reservadas a los trabajadores.

Frente a esta problemática, han criticado que la gerencia del HUCA y Gispasa "dilatan el problema sin buscar soluciones". "La gestión de las plazas de los empleados es nefasta, las plazas reservadas en cada turno no se cumplen, no se ofertan las 575 plazas en cada turno y mientras que no salen los de uno, no se liberan esas plazas", han criticado.

Todo ello deriva en que "muchos trabajadores" tengan que pagar el parking, cuando en realidad hay plazas libres para ese turno.

Por otra parte han criticado que no se ha realizado "ninguna gestión" ante el Ayuntamiento para que al menos libere plazas de pago en el perímetro del HUCA, que permita aparcar gratuitamente a trabajadores y usuarios que tienen que hacer uso del Hospital.

"Un parking de un hospital no puede ser usado como una máquina de recaudación, que genera importantes beneficios a la empresa gestora y por supuesto a Gispasa", han criticado.