C-LM recuperará ayudas para que los ayuntamientos renueven los equipamientos de las bibliotecas y fomenten la lectura

23/04/2018 - 13:08

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, ha avanzado este lunes que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a recuperar las ayudas para que los ayuntamientos de la región renueven los equipamientos de las bibliotecas --sobre todo ordenadores-- y para que fomenten planes de animación a la lectura. Felpeto no ha precisado la cuantía a la que ascenderán dichas ayudas pero sí ha añadido que se anunciará en próximas fechas.

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El titular de Cultura ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la exposición 'El arte de ilustrar: 20 miradas' en la Sala Borbón-Lorenzana de la Biblioteca Regional, inauguración que coincide precisamente con la celebración del Día del Libro.

Precisamente, y con motivo de esta efeméride, el consejero ha recalcado que "hoy es un día para invitar a leer y para participar en todos los actos festivos y de lectura que se celebran en todos nuestros espacios de cultura, preferentemente en nuestras bibliotecas, pero también en las plazas de muchos pueblos y en otros espacios como centros educativos".

Además, ha aprovechado este día para agradecer el esfuerzo que hacen los profesores en los centros educativos y, muy especialmente, a los bibliotecarios, a los que ha denominado "agentes de cultura". Según ha recordado, "muchas de las actividades que se celebran no solo hoy sino a lo largo de todo el año nacen y se gestionan en nuestras bibliotecas, tanto las de nuestros pequeños pueblos como las de las grandes ciudades". "Si no fuera por nuestras bibliotecas, en muchos casos, en nuestros pueblos no existiría actividad cultural", ha destacado.

Ha continuado asegurando que "evidentemente" hay que comenzar desde la escuela, por eso ha invitado a los escolares de Castilla-La Mancha a leer "no solo un día sino a lo largo de todo el año". También ha tenido palabras para los adultos, a quienes ha animado a no acostarse ningún día sin haber leído la página de un libro o haber ojeado un periódico y se ha hecho eco de la frase que algunos atribuyen a Unamuno de que "el fascismo se cura leyendo".

Por último, ha invitado a los ciudadanos a acudir a las bibliotecas a leer un libro o acudir a los clubes de lectura virtuales.