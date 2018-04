Marta Sanz, satisfecha de "dar a luz a una historia que se enquistó"

23/04/2018 - 13:24

La escritora madrileña Marta Sanz ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que siente satisfacción por vivir de nuevo un Sant Jordi en la capital catalana, y especialmente por "dar a luz a una historia que se enquistó", en referencia a la reedición de su novela 'Amor fou', que escribió en 2004 y con la que tuvo ciertos problemas editoriales, que incluso le hicieron cuestionarse si seguir escribiendo, ha dicho.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"Considero que mi historia es más pertinente que nunca ya que en 2004 traté realidades de las que aún no se hablaban como la aporofobia y la gentrificación", ha remarcado, a la vez que ha dicho que afronta su tercera Diada en Barcelona con realismo.

También ha definido Sant Jordi como un encuentro en el que se produce un baño de humildad y en el que ha confesado que no utiliza bolígrafos ni amuletos de la suerte porque no es supersticiosa, y ha animado a los escritores noveles a que no se desanimen y a que mantengan la calma: "No pasa nada por no firmar, que persistan, que es una fiesta muy bonita".