Detenido en Gijón por conducir un coche sin carné y entregar una documentación falsa

23/04/2018 - 13:27

Denunciados cinco jóvenes acusados de faltar al respeto y alterar la seguridad ciudadana en una fiesta

GIJÓN, 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Local ha detenido a un hombre de 39 años, M.O.F.S., de nacionalidad española, acusado de quebrantar una orden de alejamiento, contra la seguridad vial y usurpación del estado civil, Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

Los hechos se remontan al pasado sábado, cuando el arrestado conducía por la calle Poeta Alfonso Camín un turismo que presentaba "deficiencias técnicas graves", lo que motivó que le dieran el alto. El vehículo, que fue inmovilizado, había sido presentado a Inspección Técnica en junio de 2017 con el resultado de "desfavorable". , El hombre llegó a facilitar un permiso de conducir y un carnet de identidad a nombre de otras dos personas para evitar ser detenido.

No obstante, los agentes, al observar que no se correspondía con la fisonomía de las fotografías de los carnets presentados, lo trasladaron a dependencias policiales para proceder a su correcta identificación. Una vez allí, se comprobó que tenía vigente una orden de alejamiento de la mujer que lo acompañaba y que además no tenía permiso de conducir.

Por otro lado, fueron arrestadas tres personas por estancia ilegal. Dos de ellas, además, estaban implicadas en una reyerta en la zona de Fomento, mientras que la tercera fue identificada en la carretera de Somió, con motivo de una fiesta universitaria en el recinto ferial Luis Adaro.

Además, cinco jóvenes fueron denunciados por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, acusados de faltar al respeto y alterar la seguridad ciudadana con motivo de la fiesta antes citada. También la Policía Local llevó a cabo cuatro actas de intervención de drogas.

En materia de seguridad vial, se realizaron algo más de 200 pruebas de alcoholemia, con el resultado de cuatro conductores detenidos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y ocho denunciados en vía administrativa por alcohol y otro más por presencia de drogas en su organismo.

Asimismo, en materia de control de establecimientos públicos, se procedió a la denuncia, previo requerimiento vecinal, de tres locales por no presentar licencia de apertura, actuación musical en vivo, música amplificada fuera de horario, consumo de bebidas alcohólicas en el exterior del local, máquina expendedora de tabaco sin mecanismo de activación y permitir fumar en su interior.