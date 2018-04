El número de mascotas en el Centro Municipal de Acogida bajó un 9,3% el año pasado, con casi un 30% de adopciones

23/04/2018 - 13:39

El número de mascotas que ingresó en el Centro Municipal de Acogida descendió el año pasado casi un 10%, mientras que fueron adoptados o volvieron a sus hogares la mitad de las mascotas acogidas. En concreto, la adopción supuso cerca de un 30% del total de animales que fueron recogidos en el Centro.

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado este lunes el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús Ruiz Tutor, quien ha informado de los resultados de la memoria de actividad del área de Animales domésticos del Ayuntamiento de Logroño correspondiente al pasado ejercicio.

Ruiz Tutor ha señalado que "es un dato muy positivo que se haya reducido el número de animales que recibe el centro de acogida porque, entre otros casos, refleja una mayor asunción de las responsabilidades que conllevan ser propietario de un animal de compañía".

En concreto, el año pasado ingresaron un total de 955 animales, perros y gatos prácticamente en su totalidad, frente a los 1.054 animales de 2016, un 9,3% menos. De éstos, cerca de un más del 48% fueron adoptados o recuperados por sus dueños, suponiendo la adopción el 28,80%.

El concejal ha apostado por seguir incidiendo en "la concienciación de los logroñeses a través de campañas, ya que son los propios ciudadanos los que con su actitud contribuyen a mejorar la convivencia en una ciudad en la que tenemos censados cerca de 20.000 animales de compañía".

Así, según el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) del Gobierno de La Rioja, en el municipio de Logroño hay 17.048 perros, 2.333 gatos y 170 hurones.

Jesús Ruiz Tutor ha asegurado que el Ayuntamiento de Logroño trabaja en la sensibilización de los logroñeses, tanto para fomentar las buenas conductas de los propietarios de mascotas como para amparar y proteger a los propios animales.

Entre otras actividades, se organizan visitas escolares al centro de acogida y, anualmente, se realizan tres campañas que se desarrollan durante estas fechas.

Son, en concreto, 'No pedimos tanto', con el fin de concienciar a los propietarios de animales de compañía sobre la necesidad de recoger las heces de sus mascotas. Se desarrolla durante este mes de abril.

En segundo lugar, 'Adóptame', que informa de los pasos a dar para la adopción de las mascotas y las responsabilidades que asumen los propietarios. Y, por último, 'Quién es quién', que se centra en informar a los propietarios de animales sobre la obligatoriedad de identificar con microchip a sus mascotas.

LA MEMORIA DEL CENTRO.

Según los datos de la memoria del Centro de Acogida de Animales (CAA) correspondiente a 2017, el año pasado llegaron al centro 955 animales: 772 perros (80,84%), 174 gatos (18,22%) y 9 otros animales (0,94%).

Las cifras reflejan que 275 se dieron en adopción (28,80%) y 186 fueron recuperados por sus dueños (19,48%). La suma de ambas cifras, 461, representa un porcentaje del 48,27%. Por contra, el número de animales que tuvieron que ser sacrificados fue de 276 (28,9%), el menor porcentaje de la última década.

Las entradas al centro de acogida se produjeron por ser animales vagabundos (634, más del 66% del total), abandonados (166), cedidos (46), en depósito (36) o llegaron muertos (73).

La sección administrativa de la Dirección General de Medio Ambiente tramitó 42 expedientes en 2017, 35 de ellas relacionadas con perros potencialmente peligrosos y 5 por animales sueltos.

Por su parte, el pasado año se incoaron 108 expedientes por infringir la Ordenanza Municipal de Animales. Los casos son muy variados, siendo las más numerosas: por llevar al perro suelto (42); relacionadas con perros peligrosos, como no llevar bozal, ir suelto, no tener seguro o llevarlo un menor (36); no recoger las heces (10).