Junta espera tener listo "un pacto regional del agua" para defender los intereses de C-LM "antes de julio"

23/04/2018 - 13:39

Reclama información y depurar responsabilidades sobre la supuesta trama de agua en Murcia

ALBACETE, 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha iniciado este lunes una ronda de contactos con sindicatos y empresarios para elaborar un documento de "posición común" en materia de agua para "defender los intereses de Castilla-La Mancha", con el objetivo de que esté "listo" antes del mes de julio, en forma de "pacto regional".

Según ha explicado Arroyo, ya se han reunido con comunidades de regantes y otros usuarios, y desde este lunes "cuentan" con el respaldo del sindicato CCOO, después de reunirse en Albacete con su secretario general, Francisco de la Rosa.

Según el titular regional de Agricultura, "hay que replantearse" cómo abordar la política en materia hídrica nacional para gestionar bien los recursos, y no solo hablar del trasvases, en un momento "crucial" en el que el Gobierno central se plantea llegar a un Pacto Nacional del Agua.

A este respecto ha vuelto a pedir que se cuente con Castilla-La Mancha y ha asegurado que este problema no puede "reducirse a decidir cada dos meses si hay o no un trasvase".

CCOO, CONTRA LOS RÍOS QUE PARECEN UNA TUBERÍA

Por su parte, Francisco de la Rosa, ha coincidido con el Gobierno regional en que es "absolutamente imprescindible llegar a un pacto regional por el agua" para que ésta "no sea un problema si no una solución" y hacerlo sin una "guerra entre comunidades", y bajo parámetros ecológicos y medio ambientales porque --ha continuado-- "no podemos tener ríos que parecen una tubería".

Por ello, el responsable de CCOO en la región ha insistido en que es "necesario iniciar un protocolo que consiga un pacto regional del agua" ligado a un acuerdo nacional y "sin hacer la guerra'".

FRAUDE DESALADORA CARTAGENA

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha pedido explicaciones sobre una supuesta trama de agua en Murcia, donde el Partido Popular habría colaborado para que una constructora obtuviera un beneficio de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras (Cartagena), y que se ha conocido tras un extenso informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

A este respecto, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que de ser cierto este "pelotazo" es una "cuestión muy grave" a la que "habrá que dar respuesta porque es dinero público".

Según el consejero, esto pone de manifiesto que con el agua "se ha hecho negocio, que muchas veces no han sido transparentes sino turbios, y que no se han beneficiado el conjunto de los ciudadanos sino unos pocos".

Por ello, ha insistido en pedir que se den "todos los datos posibles para saber qué ocurrió" y que si hay responsabilidades que se depuren y se "reconozcan" por parte de quien haya formado parte de este presunto fraude.

MANIFESTACIÓN MACROGRANJA POZUELO

También a preguntas de los medios, el responsable de Agricultura y Medio Ambiente en la región, ha asegurado, respecto a la nueva manifestación que este domingo han llevado a cabo los vecinos de la comarca de Pozuelo (Albacete) contra la instalación de una macrogranja de cerdos, que "donde los vecinos no quieran, no habrá una macrogranja".

También ha recordado que es el alcalde del municipio "quien tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no porque compete de manera exclusiva al Ayuntamiento y no al Gobierno de Castilla-La Mancha".

TRABAJADORES DE GEACAM

Por otro lado, el secretario de CCOO en la región ha asegurado que, fruto de la reunión mantenida con el consejero, se ha conseguido su "compromiso" para sentarse y llegar a soluciones respecto a la plantilla de la empresa pública Geacam.

"Nos preocupa que tengamos discrepancias y hemos establecido la normalidad en el diálogo, para sentarnos y dialogar y hablar con total normalidad para que sea una empresa tremendamente útil", ha explicado.