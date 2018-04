Aragonès rechaza negociar una nueva financiación mientras no haya Govern

23/04/2018 - 13:45

Sobre la financiación del 1-O: "Si no ha habido pagos no ha habido malversación"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario de Economía de la Generalitat y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha rechazado este lunes acudir a un eventual Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar una nueva financiación autonómica mientras siga vigente en Catalunya la aplicación del artículo 155.

"En el momento que se convoque, si hay un Govern elegido por un presidente, corresponderá a este Govern tomar la decisión. Mientras no sea así, no tiene mucho sentido plantear la presencia de la Generalitat allí", ha declarado en el estand de ERC en Barcelona por Sant Jordi.

Aragonès se ha preguntado qué intereses debería defender si él va a un Consejo así con el artículo 115 aún vigente: "¿Los intereses del Govern que me nombró? ¿Los de la mayoría del Parlament actual? ¿El de los partidos del artículo 155?".

El republicano considera que hablar de este Consejo ahora mismo es "pura especulación", ya que no está convocado formalmente, y ha recordado que el Gobierno central se mostró en un inicio contrario a abordar una nueva financiación mientras en Catalunya no haya Govern.

"Si han cambiado de opinión --el Gobierno central--, quien lo debe explicar son ellos", y ha insistido en que su partido apuesta por que en Catalunya se forme un Govern cuanto antes para acabar con la intervención autonómica.

LLARENA Y MONTORO

Sobre la controversia entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la financiación del 1-O, Aragonès ha defendido que las cuentas de la Generalitat no reflejan ningún gasto dedicado a esta votación.

"Si no ha habido gastos, si no ha habido pagos, no hay malversación de fondos públicos, porque los fondos públicos siguen estando donde estaban", y ha asegurado que el Ministerio tiene toda la información financiera de la Generalitat.

Aragonès ha argumentado que "tienen que ser el Supremo y Hacienda quienes entre ellos se pongan de acuerdo", y les ha recordado que, si quieren, pueden preguntar al juzgado de instrucción 13 de Barcelona porque también tienen toda la información, ha alegado.

DIMISIÓN DE ZOIDO

El republicano también ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por la polémica incautación de camisetas y símbolos amarillos de aficionados del FC Barcelona que acudieron a la final de la Copa del Rey del sábado.

Así, ha asegurado que comparten la petición de dimisión que el domingo pidió JxCat: "Comprendemos y nos adherimos a esta propuesta. Estamos en desacuerdo con la composición del Gobierno de España desde el minuto 1".