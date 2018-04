Quim Monzó celebra que gente que no lee compre un libro "aunque luego no lo lean"

23/04/2018 - 13:47

El escritor Quim Monzó ha asegurado que el mundo editorial ha conseguido que el día de Sant Jordi gente que no lee ni un libro en todo el año "al menos lo compre, aunque quizás luego no lo lean", en declaraciones a Europa Press este lunes en la firma de libros en Barcelona.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

En la parada de Òmnium Cultural, Monzó ha explicado que hace muchos años que no firmaba pero que esta vez no podía decir que no después de recibir el 50 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes por parte de la entidad el pasado marzo, aunque ha asegurado que continúa siendo el "de siempre" y de hecho, ha reconocido que después de la firma de libros se encerrará a escribir.

El escritor catalán, con dos rosas amarillas en la chaqueta, ha dicho que el color amarillo es el prohibido y que "forma parte de la broma, aunque el pobre no haya hecho nada", ha declarado con ironía.