Marín resalta la postura única de Cs frente a los "17 proyectos políticos" del PSOE en financiación autonómica

23/04/2018 - 14:03

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha defendido este lunes que su partido político mantiene una única postura en el debate de la financiación autonómica, mientras ha criticado que el PSOE tiene "17 proyectos políticos" diferentes para España según cada comunidad autónoma.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Parlamento con la Asociación de Puertos Turísticos 'Marinas de Andalucía', Marín ha asegurado que Cs "tiene el mismo proyecto para toda España", cuando ha incidido en que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dentro de su propio partido, no ha recabado los apoyos necesarios para poder sacar adelante su propuesta.

"El presidente socialista del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, habla de dispersión geográfica y Susana Díaz habla de población ajustada, eso va a ser muy complicado", ha afirmado como ejemplo de las diferentes posturas que mantienen los socialistas sobre la financiación autonómica.

En este sentido, Marín cree que Susana Díaz "se ha puesto de acuerdo consigo misma aquí en Andalucía y va a llevar una propuesta pero el resto de fuerzas, especialmente el PSOE y su Comité Federal, no creo que tenga un solo criterio".

Así, ha señalado que todos los diputados de Cs en el Congreso seguirán el mismo criterio respecto a la financiación, mientras se ha preguntado "¿qué van a votar los del PSOE? ¿los andaluces defenderán el criterio de Susana Díaz, lo aragoneses el de Lambán, los valencianos el del Puig o los catalanes el de Iceta?".

"En Ciudadanos no tenemos 17 proyectos políticos para España, sino uno solo y los andaluces estamos muy orgullosos de sentirnos españoles", ha apostillado el líder andaluz de Cs.

Asimismo, y después que de la presidenta andaluza haya afirmado que, en este debate, se debe a Andalucía y al acuerdo aprobado por el Parlamento por una amplia mayoría, el líder andaluz de Cs ha saludado que haya "rectificado" al decir que acudirá al CPFF como presidenta de la Junta. "Creo que es una matización importante, ya no es el PSOE el que lleva una propuesta sino que es la presidenta por voluntad del Parlamento", ha remachado.

"MEJOR ESTAR SOLOS QUE MAL ACOMPAÑADOS"

Marín ha garantizado que Cs no va a cambiar su postura porque tiene claro sus principios y valores, y es una fuerza política que cree "en la igualdad con mayúsculas; en que todos los españoles tienen que contribuir a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales de todos los españoles; y en que no puede haber españoles con privilegios". "Susana Díaz, el PSOE-A, IU y Podemos no están de acuerdo con esto, y el PP-A no sé ni por qué ha dicho sí a ese acuerdo", ha agregado.

Con todo, también ha puntualizado que "es muy llamativo que el Gobierno andaluz rechace el documento de Cs que planteaba la evaluación de políticas públicas y ahora vaya a presentar un decreto para esto mismo".

También ha censurado que, a pesar de estar prevista para enero, aún no esté en marcha la oficina contra el fraude: "Cuando un gobierno tiene voluntad de luchar contra el fraude, de aflorar la economía sumergida, de evaluar sus políticas públicas y de buscar la igualdad entre todos, no puede aprobar un documento como el que se lleva a Madrid en representación de determinadas fuerzas".

Y además, ha insistido, "en Cs no vamos a cambiar el criterio porque vascos y navarros tienen que aportar al Fondo de Sostenibilidad del sistema, no tiene sentido que las dos comunidades autónomas más ricas de España sean las únicas que perciben pero no aportan".

"No nos vamos a dejar arrinconar como han pretendido algunas fuerzas sencillamente porque en la foto no quedemos solos: hay veces que es mejor estar solos que mal acompañados", ha zanjado Juan Marín.