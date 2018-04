Puig sobre las críticas a su CV: "Defender lo que es indefendible atacando la honorabilidad de los demás es mezquino"

23/04/2018 - 14:13

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que "intentar defender lo que es indefendible atacando la honorabilidad de los demás es mezquino" al ser preguntado por la críticas del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, que ha criticado a Puig por "decir que es periodista sin tener la licenciatura".

CASTELLÓN, 23 (EUROPA PRESS)

El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones ante los medios en el Ayuntamiento de Castellón tras mantener una reunión con la alcaldesa de esta ciudad, Amparo Marco.

Puig ha señalado que Maroto "miente", lo cual "tampoco es ninguna novedad". Al respecto, ha indicado que él ha ejercicio de periodista y que el acceso a la profesión de periodista no está unicamente vinculada a la licenciatura. "Me considero periodista y me consideraré toda la vida, pues es el oficio más bello del mundo, y ni Maroto ni nadie me va a mí a desvincular del periodismo", ha añadido.

En este sentido, Puig ha aclardo que "nunca" ha dicho que fuera licenciado, y que no fue licenciado porque empezó a trabajar en aquel momento en el periódico Mediterráneo: "primero de becario y después me ofrecieron estar fijo y cobraba muy bien, y me gustaría que los periodistas de hoy cobraran tan bien como cobrabámos en aquel momento, pues en eso hemos ido a peor".

"Me parece que intentar defender lo que es indefendible atacando la honorabilidad de los demás es simplemente mezquino, y aquellos que le dan cobertura a la mezquindad son también mezquinos", ha subrayado el 'president'.

En su opinión, han hecho "mucho daño" a la universidad, "pero los que se han dedicado a estafar a la delincuencia organizada desde la universidad para tener masters para después ir subiendo tienen una responsabilidad muy grande" porque -ha recordado- "hay miles de estudiantes y profesores que dan lo mejor de sí mismos y miles de familias que se están gastando lo que no tienen para que sus hijos tengas masters y más oportunidades en el futuro".

"Hay unos delincuentes organizados que aprovechan la política para intentar ganar lo que no se ganan con el estudio", ha sentenciado.