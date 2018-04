Grândola Vila Morena volverá a sonar el 25 en Santiago, donde se escuchó por primera vez años antes de la Revolución

23/04/2018 - 14:29

Grândola Vila Morena, el himno oficioso del 25 de abril cuando se produjo la conocida como Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura salazarista, volverá a sonar en Santiago de Compostela, donde Zeca Afonso la interpretó por primera vez años antes de servir como contraseña en 1974.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El cantar colectivo acompañado por los 'Enxebres de San Lázaro' partirá de la plaza de Cervantes (antes conocida como Praza do Pan) y pasará por el Obradoiro, Praterías, y Rúa do Vilar hasta la Praza do Toural y forma parte de la programación con motivo de la celebración del 25 de abril que organiza la Associaçon José Afonso-Galiza en colaboración con los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Rianxo.

En la presentación de los actos conmemorativos han estado este lunes la teniente de alcalde María Rozas y el presidente de la entidad, Xulio Villaverde, quien ha destacado la relevancia de celebrar también en Galicia el 25 de abril.

Por su parte, Rozas ha llamado la atención sobre la importancia de "recordar la revolución para las generaciones que no sintieron la dictadura" de forma directa.

ACTIVIDADES

Las actividades previstas comienzan este lunes con la proyección de 'Bom povo português', de Rui Simoes, y 'O Cravo da liberdade', de Andreia Marques. Tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Asorei da Almáciga.

Este martes 24, la Facultad de Geografía acogerá una palestra con Camilo Mortágua, capitán de abril, y la profesora Margarita Ledo, exiliada en Portugal en el año 1974, bajo el título 'Os días da Liberdade'.

El 25, además de la foliada y cantar colectivo que comenzará a las 21,00 horas, se presentará la exposición 'Os cartazes do 25 de abril', en el Auditorio de Rianxo a las 17,30 horas. Finalmente, el sábado 28 tendrá lugar el concierto 'Abril sempre', a cargo de los portugueses José Manuel Ésse 'Trio' y Manuel Teixeira & António Rosa, en Cervantes.