El Ayuntamiento inicia la campaña para implantar el cubo marrón en todo el municipio

23/04/2018 - 14:30

El Ayuntamiento de Oviedo ha iniciado este lunes una campaña para implantar el cubo marrón, de materia orgánica, en todo el municipio durante el último trimestre del año. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, acompañado de distintos concejales ha acudido a las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Cogersa, según ha explicado el Consistorio en nota de prensa.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El Alcalde ha afirmado que "pretendemos con esta visita lanzar el mensaje a la ciudadanía de la importancia de reciclar y reducir residuos. Oviedo lanza una campaña de visitas de adultos, a través de centros sociales, además de las visitas de los escolares para concienciar sobre esta materia".

Wenceslao López también ha adelantado que "dentro de la campaña de visibilización y concienciación sobre los residuos iniciaremos el tratamiento de la materia orgánica, una gran fase en el reciclaje" que forma parte del compromiso con relación a los objetivos de reciclaje de la ley 22/2011, en la que se establece que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.

Con el inicio del tratamiento de la materia orgánica, López espera avanzar en el compromiso. "Cuando hablamos de residuos también hay que hablar del cambio de luminarias de Oviedo, gracias a la ayuda de 4 millones de euros conseguidos por Fondos Feder, que permitirán la emisión de mil toneladas menos anuales de CO2 en reducción de consumo eléctrico. No hay que olvidar que cada ciudadano genera 34.000 kilos de residuos al año, con lo cual esta labor es importantísima, reducir y reciclar y reutilizar.

MATERIA ORGÁNICA, EN ZONA RURAL Y TAMBIÉN URBANA

La concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, ha destacado "la importancia de separar para reutilizar y reciclar". "Oviedo será pionero en el tratamiento de residuos orgánicos, la materia orgánica. Ya está en marcha el cambio de contrato y estamos intentando que antes del último trimestre esté implantando el cubo marrón tanto en la zona rural como en la zona urbana", ha afirmado.

Según ha explicado, en la zona urbana se mantendrá el sistema actual, recogida puerta a puerta, con una campaña en la que se explicará qué separar. "Así se implantará el cubo marrón, para convertir los residuos orgánicos en compostaje o biomasa".

La ciudad se dividirá en dos zonas. En la zona A se recogerá los lunes, miércoles y viernes y en la zona B, los martes, jueves y sábados, es decir en día alternos y junto al resto de residuos de los otros cubos.

Para la zona rural, ha especificado la edil, "daremos un paso más. La recogida ahora es diferente y en este caso vamos a poner contenedores cerrados que se podrán abrir con tarjeta electrónica y habrá una reducción de tasas por reciclar, algo que hasta ahora no había porque la recogida la hacía directamente Cogersa. Ahora quien quiera reciclar en la zona rural también se podrá beneficiar de la reducción de tarifas por reciclaje".

Además, ha añadido Rivas, "habrá un programa específico de grandes productores, comedores escolares, centros hospitalarios, clínicas, supermercados y fruterías, lo que vamos a hacer es una recogida específica para los que quieran beneficiarse. Tenemos previsto 97 empresas que pueden formar parte de este programa y a los que se les recogerían los residuos orgánicos seis veces por semana".

Respecto a los medios, Rivas ha adelantado que "por el momento vamos a reutilizar seis camiones de los antiguos para no hacer a priori una inversión que no sabemos cómo va a funcionar. Como es experimental porque todavía no se ha hecho en ningún sitio vamos a haber cómo funciona el puerta a puerta también para la materia orgánica. Estamos muy esperanzados".