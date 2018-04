PP dice que Tribunal Cuentas "da un varapalo a Cs" que quería "apropiarse de la transparencia" y sembrar dudas sobre PP

23/04/2018 - 14:32

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha destacado que "el Tribunal de Cuentas da un varapalo a la intención de Ciudadanos de apropiarse del valor de la transparencia y a la pretensión de sembrar desconfianza sobre la gestión del Partido Popular".

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha añadido que el Tribunal de Cuentas no ha admitido, en un escrito remitido al Parlamento de La Rioja, "la realización de las auditorias solicitadas por Ciudadanos La Rioja porque entiende que no eran necesarias. La medalla que en su día se colocó Ciudadanos con este punto hoy se ha esfumado, porque su propuesta ha sido un rotundo fracaso".

Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 23, con motivo de una rueda de prensa en la que ha valorado el escrito del Tribunal de Cuentas, del pasado 17 de abril, remitido al Parlamento Regional tras la petición realizada por la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja al Tribunal el pasado mes de diciembre.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja ha detallado que el reciente informe del Tribunal de Cuentas es el colofón a un proceso que comenzó en junio de 2015, cuando PP y Ciudadanos firmaron un 'Acuerdo de Investidura y por la Gobernabilidad de La Rioja' que incluía en uno de sus puntos "impulsar la licitación en el primer semestre de la legislatura auditorías de gestión externa de los convenios y contratos en sanidad, servicios sociales y deporte de los últimos 8 años".

Del mismo modo, ha explicado que en abril de 2016, cuando ya se estaba trabajando en el pliego de condiciones para la contratación de esas auditorías, el Portavoz del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, de manera unilateral, solicita por carta que "se cancelen las gestiones encaminadas a la realización de las mencionadas auditorías".

Posteriormente, en el marco del acuerdo para la tramitación de los Presupuestos de La Rioja para 2018, Ciudadanos vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de realizar estas auditorías, en este caso "a tomar las iniciativas parlamentarias para remitir al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de diciembre, un plan de fiscalización contractual y económico en cumplimiento del Acuerdo de Investidura y por la Gobernabilidad de junio de 2015. Unas iniciativas que se deberán materializar en la Comisión de Presupuestos".

El 15 de diciembre de 2017, la Presidencia del Parlamento aprueba una resolución para impulsar la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y la Comisión de Presupuestos, con el voto a favor del Grupo Popular, acuerda, seis días después, remitir al Tribunal de Cuentas una solicitud para la fiscalización de: la situación y gestión de los bienes y derechos del inmovilizado material del sector público de la Comunidad Autónoma (2014-2016); del gasto sanitario y farmacéutico (2013-2016); actividad autonómica en la educación pública no universitaria (2014-2016); promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (2015-2016); políticas autonómicas de empleo (2015-2016); tasas y precios públicos (2015-2016); subsector público de los consorcios de la CAR (2012-2016); ADER (2012-2016); IRJ (2011-2013); La Rioja Turismo (2013-2015); Fundación Rioja Salud (2013-2015).

"Como resultado de dicha solicitud, el Tribunal de Cuentas cursó un escrito al Parlamento, remitido a la Comisión de Presupuestos, que señala que el Tribunal de Cuentas no realizará ninguna actuación de las solicitadas que afecten al año 2015 y anteriores; así como que este Tribunal complementará las situaciones ordinarias de fiscalización para todas las comunidades autónomas en áreas como la gestión y control de Ley de Dependencia en el ejercicio 2017, la contratación en los ejercicios 2016 y 2017; los procesos de extinción de entidades y los planes económico-financieros y de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en os ejercicios 2014-2015", ha explicado.

"Han pasado casi tres años desde la firma del Acuerdo y Ciudadanos ha sido incapaz de plantear una manera eficaz de abordar este compromiso, así es Ciudadanos y así funciona. Mucha palabrería y nula eficacia. Mucha palabrería y al final acabarán diciendo que la culpa no es suya, que es de otro", ha asegurado.

Jesús Ángel Garrido ha subrayado que "en este punto, Ciudadanos La Rioja ha incumplido el Acuerdo de Investidura, porque no se han licitado las auditorías de gestión externas en esos convenios y contratos. Ciudadanos canceló el trabajo y sólo Ciudadanos propuso que se remitieran al Tribunal de Cuentas. Es bueno que asuman su responsabilidad y no culpe al PP del incumplimiento de este apartado. Cuando se quejan de falta de colaboración del PP, Ciudadanos La Rioja hace teatro. Los riojanos no se merecen ni políticas ni políticos poco rigurosos y sí realistas".

El portavoz del Grupo Popular ha reprochado a los representantes de Ciudadanos ese afán por "apropiarse de la transparencia, porque es falso. Nunca han gestionado y la virtud para que realmente lo sea debe ser probada. Ya hemos visto lo que ocurre en algunos ayuntamientos o en el Parlamento y el propio Tribunal de Cuentas no ha avalado la contabilidad correspondiente a 2015 de Ciudadanos".

"El Partido Popular pone por delante de todo los intereses de los riojanos y prima la estabilidad política. Deseamos cumplir con los acuerdos firmados y tener un interlocutor válido con el que abordar esta cuestión con un planteamiento consistente en la forma y en el fondo, lejos de las ambigüedades propias de Ciudadanos", ha finalizado.