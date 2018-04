Moreno (PP-A) pide a Susana Díaz "que dialogue con el PSOE y busque acuerdos" sobre la financiación autonómica

23/04/2018 - 14:37

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "además de dialogar con el PP, que lo haga con el PSOE y busque acuerdos" sobre la financiación autonómica, ya que "una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no sirve si no hay voluntad de acuerdo del PSOE", "si --en relación a Baleares y Valencia-- algunos dirigentes dicen que no se van a sentar a negociar".

CÁDIZ, 23 (EUROPA PRESS)

En un acto del Comité Ejecutivo Regional celebrado en Cádiz, Moreno ha recordado que el PP ha apoyado al PSOE para el acuerdo sobre la financiación y para la convocatoria del Consejo de Políticas Fiscales, por lo que "ahora le toca al PSOE mostrar grandeza y generosidad política".

Así, le ha pedido a la presidenta de la Junta "que haga un nuevo viaje a Madrid para sentarse con su secretario general, Pedro Sánchez, y trate el desbloqueo de unos presupuestos que son buenos para España, pero de manera especial para Andalucía, y que se abstengan en la votación, así como que le pida que tenga en cuenta la propuesta de financiación construida desde Andalucía".

Para el dirigente del PP-A, "es importante que a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se vayan con los deberes hechos y es importante que el PSOE tenga una posición común, tenga voluntad de acuerdo con el PP para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica".

Así, Moreno ha insistido en que Susana Díaz "aplique esa supuesta influencia que ella tiene en el PSOE a nivel nacional para que trabaje en favor de los intereses de Andalucía". "De qué sirve una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera si no hay voluntad de acuerdo del PSOE, como algunos dirigentes han dicho que no se van a sentar a negociar", ha preguntado.

"Si Baleares o Valencia, gobernada por el PSOE, contraponen su posición a la de Andalucía, de qué sirve", ha cuestionado Moreno, que ha insistido en que Susana Díaz "no solo tenga un diálogo hacia el PP, sino también hacia su propio partido y busque acuerdos".