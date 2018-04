Madrid. el pp y cs sugieren una comisión de investigación sobre la muerte del niño en el retiro

23/04/2018 - 14:45

Los portavoces de los grupos municipales del PP y Ciudadanos en Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, sugirieron este lunes una comisión de investigación sobre la muerte de un niño por la caída de un árbol en El Retiro, mientras que la del PSOE, Purificación Causapié, prefiere tomar medidas concretas, porque "no se puede crear una comisión de investigación para cada cosa".

En declaraciones a los medios en el Palacio de Cibeles, donde se sucedieron un Pleno extraordinario sobre la muerte del niño el pasado 24 de marzo y la sesión deliberativa del Pleno ordinario de abril, Almeida y Villacís se declararon insatisfechos con las explicaciones que dio en el primero la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

El portavoz popular indicó que, en una situación de "riesgo cierto", no le parece suficiente que dos guardias jurado fueran cerrando paulatinamente las puertas de entrada y no se impidiera el acceso a nadie ni se advirtiera a los restaurantes de que no podían conceder más reservas. En su opinión, "el Gobierno evade y oculta su responsabilidad", y, una vez reciba la información solicitada, que no se le envió a tiempo para este Pleno, advirtió: "No descartamos que se pueda abrir una comisión de investigación".

Por su parte, Villacís comentó que "no se sostiene" la versión dada por Sabanés sobre la evacuación ese día, puesto que "ningún testigo percibió que El Retiro se estuviera desalojando" y "la familia (del niño) tampoco ve resueltas sus dudas", cuando "lo mínimo e ofrecerles la verdad".

Así las cosas, avisó: "No podemos dejar este caso por resuelto". Sobre la comisión de investigación que apuntó Almeida, ella corroboró: "Uno de los instrumentos más razonables es una comisión de investigación".

Por el contrario, Causapié se centró en las medidas aprobadas por unanimidad por los grupos en el Pleno extraordinario, como el endurecimiento del protocolo, para que los parques se desalojen a una velocidad del viento menor que la actual de 85 km/h, y el incremento de técnicos inspectores del arbolado. Por eso, frente a la comisión de investigación, le parece "más imporante que hagamos propuestas sobre la conservación del arbolado" y "buscar soluciones ante la caída excepcional de árboles", además de "recuperar" personal. Así, aunque prefirió esperar a analizar la propuesta cuando se haga firme, advirtió: "Tampoco hay que crear una comisión de investigación para cada cosa".

