Junta, Ayuntamiento y Diputación ensalzan el papel de la mujer en los medios de comunicación

23/04/2018 - 14:59

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, la alcaldesa de la capital cordobesa, Isabel Ambrosio, y el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, han inaugurado este lunes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) la tercera edición del congreso 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo', donde han coincidido en ensalzar el papel de la mujer en los medios de comunicación.

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del encuentro, Aguilar, que también ha estado acompañada por los rectores de la UCO y de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Carlos Gómez Villamandos y José Sánchez Maldonado, respectivamente, y la directora académica del congreso y periodista, Ángels Barceló, ha subrayado que las mujeres periodistas son "más necesarias que nunca" e "imprescindibles" para transmitir la información "desde la mirada de la igualdad".

En la apertura del congreso, que este año reflexiona sobre 'Mujer y comunicación en un mundo en crisis', la consejera ha resaltado que es necesario que las periodistas pongan "voz, rostro y palabras a las mujeres silenciadas por el asesinato o calladas por el miedo que recorre todo su cuerpo" a causa de la violencia de género.

La titular de Justicia e Interior ha destacado la reforma que ha emprendido el Gobierno andaluz de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, tras diez años de vigencia, y la firma del acuerdo con los responsables de los medios de comunicación en Andalucía para erradicar los anuncios de contactos y luchar contra la explotación sexual y la trata de personas. Estas medidas demuestran, a juicio de Aguilar, que la Junta "está y quiere seguir estando a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres".

Igualmente, la consejera ha destacado la importancia de las movilizaciones "sin precedentes" del pasado 8 de marzo, que han puesto en evidencia que "la igualdad es un valor profundamente transformador de la sociedad, que el sistema y sus aliados se emplean a fondo en parar".

"Desde la igualdad plena, efectiva y real, transformamos los roles que nos han obligado a jugar a las mujeres, nos fortalecemos colectivamente y nos empoderamos, lo que significa un cambio profundo para ese otro mundo posible y necesario", ha añadido Aguilar, quien ha apostillado que educación la cultura son las claves fundamentales para la construcción de una sociedad de plena igualdad, más justa y también más solidaria.

"BÚSQUEDA DE SOLUCIONES"

Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dicho que "con este tercer encuentro subrayamos el papel de la ciudad de Córdoba, de manera histórica y que quiere recuperar", como "espacio para el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones" de problemas y situaciones "muy actuales".

Ambrosio ha puesto en valor que "el conjunto de la sociedad ha reaccionado después de un 8 de marzo como el de 2018", Día Internacional de la Mujer, fecha en la que "se ha demostrado, una vez más, la capacidad y la fortaleza de las mujeres y el papel tan desigual" que sufren "en una sociedad como la nuestra".

La primera edil también ha recalcado que este congreso "sirve no solo para dar respuestas", sino para "sacar conclusiones de cómo podemos seguir avanzando en una sociedad que si no habla de igualdad no será una sociedad moderna" ni "suficientemente democrática".

"PUNTO INTERNACIONAL DE REFLEXIÓN"

Entretanto, el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, ha hecho hincapié en la importancia de que Córdoba se haya convertido de nuevo en un "punto internacional de reflexión y debate de los problemas que ocurren en este mundo, que está en crisis".

En el congreso, "hablamos de igualdad y de la importancia de tener el derecho a la información con garantías y libertad como elementos para solucionar los principales problemas de este mundo", ha resaltado el máximo representante de la institución provincial.

A este respecto, Antonio Ruiz ha agregado que "sin una igualdad real entre hombres y mujeres y sin un derecho a la información sobre lo que ocurre, desde un punto de vista plural y con absoluta libertad, difícilmente podremos abordar el resto de problemas del mundo", motivo por el que ha felicitado a la UCO y a la UNIA por organizar este encuentro.

"TEMAS CANDENTES EN EL MUNDO"

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, se ha congratulado de la celebración de estos encuentros "donde se discuten temas candentes en el mundo, en este caso sobre mujer y comunicación", y ha resaltado que "la Universidad de Córdoba está muy comprometida con la visualización de la mujer en las distintas actividades profesionales".

Igualmente, el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, se ha mostrado "tremendamente satisfecho de colaborar en estas jornadas", subrayando que la UNIA se pone "al servicio de la sociedad andaluza". Con este congreso se busca explicar "qué queremos para la mujeres de nuestro país: la igualdad", a la vez que se echa "luz sobre este problema, porque o conocemos los problemas o no los podemos solucionar".

Por último, la directora académica del congreso y periodista, Ángels Barceló, ha puesto en valor que el plantel de ponentes participantes en esta tercera edición del congreso, en el que se quiere "conocer cuál es la realidad, no solo en los medios de comunicación, sino de la mujer en la política y en la sociedad", es "impresionante".

CONFERENCIA INAUGURAL

La conferencia inaugural ha sido pronunciada por el director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, Manuel Torres, y Ángels Barceló. La periodista catalana ha evocado el éxito sin precedentes de la jornada del 8-M, mientrass que Torres ha centrado su intervención en la necesidad del acceso de la mujer a los círculos de poder y en su deseo de que su aportación sea decisiva para lograr un mundo mejor.

El congreso se celebra hasta el próximo miércoles con algunas de las mejores periodistas de España. Así, Soledad Gallego-Díaz, Montserrat Domínguez, Ana Pardo de Vera, Mónica García Prieto, Maruja Torres o Mónica Bernabé, además de Angels Barceló, integran un panel de profesionales de la comunicación de primera línea que reflexionarán sobre el papel de la mujer en la prensa, el liderazgo, el periodismo en zona de conflicto, la desigualdad salarial o el pensamiento femenino.

El evento también contará con la participación de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; la presidenta de la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual de Marruecos, Amina Lemrini; la catedrática Adela Cortina; la escritora Laura Freixas o la directora de Igualdad de la UCO, María Rosal.

También habrá una mesa de hombres que reflexionará sobre '¿Cómo hemos llegado hasta aquí?' y contará con la presencia del escritor Luis García Montero, el profesor Ángel Gabilondo y Octavio Salazar Benítez, autor del reciente libro 'El hombre que no deberíamos ser'.