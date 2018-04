Escartín (Podemos) echa en falta un proyecto para diseñar el futuro de la Comunidad

23/04/2018 - 15:04

El secretario general de Podemos Aragón y presidente del grupo parlamentario esta formación en las Cortes autonómicas, Nacho Escartín, ha echado en falta en el discurso del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "un proyecto que analice la realidad presente de los aragoneses y permita trazar las líneas que necesitamos del Aragón del futuro".

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

"No ha dicho ni una palabra de esto", ha lamentado el líder de Podemos, tras asistir en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes autonómicas, a la celebración del 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de la Comunidad, en un acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento aragoneses de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

Escartín ha opinado que con el discurso de Lambán "parece que nos hemos metido en una máquina del tiempo", cuando "hoy es 23 de abril de 2018, Día de Aragón" y "ni estamos en Madrid, ni en los años 80" del siglo pasado y quien hablaba "no era un aspirante a liderar el PSOE en España, sino el presidente de todos los aragoneses".

El líder de Podemos ha estimado que "está muy bien", que Lambán, "como historiador, eche la vista atrás" porque "es fundamental que aprendamos del pasado y de los errores" y "reivindiquemos los aciertos y el diálogo social", así como que "no ocultemos los conflictos y afrontemos la importancia del feminismo en el presente".

Sin embargo, Lambán "se ha olvidado de Aragón" y no ha trazado el futuro de esta Comunidad, ha esgrimido Escartín, cuando "todos reconocemos que hay una recuperación económica, pero si esta no pasa por frenar las desigualdades, asegurar que nuestros pueblos no mueran, que la gente joven no tenga que emigrar, que no haya un trabajo precario, no estaremos consiguiendo que la recuperación llegue a los aragoneses".

El secretario general de Podemos ha subrayado que de todo esto "no ha hablado ni palabra" el presidente autonómico y por eso hace falta, "más que nunca, conformar espacios del cambio amplios que den realmente una alternativa a este Gobierno para afrontar un Aragón en el que haya oportunidades para todas las personas, derechos y libertades".

Escartín ha reivindicado "un Aragón con autogobierno ante las amenazas que nos vienen" porque Lambán "ha hecho una mirada demasiado española" y no ha mencionado "a Europa, desde nos está llegando el 'macronismo' y la ultraderecha", que hay que "frenar con más Aragón, más identidad, más cultura, feminismo y más futuro para todos los aragoneses".