Lunes, 23 de abril de 2018 11.00 a.m. EST

TRUMP FRANCIA - Washington - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia hoy la primera visita de Estado a Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, al que tratará de convencer de que permanezca en el acuerdo nuclear con Irán, además de repasar la reciente operación militar conjunta en Siria.

CÉSAR CHÁVEZ - Tucson (AZ) - Veinticinco años después de la muerte de César Chávez, la activista Dolores Huerta, que marchó hombro a hombro junto al líder campesino, cree que la "causa" por la que luchó el chicano sigue viva, especialmente ahora que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump.

G7 CUMBRE - Toronto (Canadá) - Los ministros de Asuntos Exteriores y Seguridad de los países del G7 preparan hoy en Toronto (Canadá) la Cumbre del G7 que se celebrará el 8 y 9 de junio en Charlevoix (Canadá).

PUERTO RICO TRIBUTACIÓN - San Juan - Puerto Rico da los primeros pasos para la puesta en marcha de una reforma tributaria que se espera suponga para individuos y empresas un ahorro más de 3.000 millones de dólares durante los cinco primeros años de implantación.

ALPHABET RESULTADOS - Los Ángeles - El grupo Alphabet, matriz de Google, presenta hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2018, después de que en 2017 obtuviera en total un beneficio de 12.662 millones de dólares.

TECNOLOGÍA FORO - Miami - Comienza el foro tecnológico eMerge Américas, que se celebrará durante dos días en el Centro de Convenciones de Miami Beach y abordará la inteligencia artificial, la seguridad cibernética y la transformación digital.

NUEVA YORK ARTE - Nueva York - Más de un centenar de obras, en su mayoría pinturas, elaboradas por artistas en el Virreinato de la Nueva España, conforman la exposición "Pintado en México, 1700-1790: Pinxit Mexici" en el Museo Metropolitano de Nueva York.

PREMIOS BILLBOARD - Miami - Comprometida con la internacionalización de la música regional mexicana, la Banda MS confía en sus posibilidades de imponerse a "reguetoneros y salseros" en las cuatro categorías de los Premios Billboard latinos en las que está nominada.

ESPAÑOL CONGRESO - Washington - Un nuevo estudio sobre el empleo del español en el Congreso proyecta que la renovación de ambas cámaras del legislativo federal del próximo 6 de noviembre refleje también el aumento del uso de español registrado en el país.

CINE AVENGERS - Los Ángeles - "Avengers: Infinity War", la mayor reunión de superhéroes jamás vista en el cine, es la cinta más esperada del año, y sus directores, los hermanos Anthony y Joe Russo, aunque guardan celosamente todos sus secretos, prometen algo espectacular: "Nunca se ha hecho una película así", dijeron a Efe.

TRIBUNA ABIERTA - A la ocasión del día internacional del libro y del idioma español: la palabra - La palabra no existe si permanece encerrada en la mente, y, cobarde, no sale a conocer el mundo. La palabra no existe si, solitaria, no encuentra otro ser que, a su vez solitario, busque en ella alivio a sus penas y la acaricie con otra palabra.

Por Gustavo Gac-Artigas (escritor chileno-americano, miembro colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española).

