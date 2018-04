El independiente Felipe Cayuela asumirá la Alcaldía de Carboneras tras la renuncia del regidor, inhabilitado

23/04/2018 - 17:32

El concejal independiente Felipe Cayuela (Gicar) asumirá la Alcaldía de Carboneras (Almería) tras la renuncia del regidor, Salvador Hernández, quien ha presentado su dimisión para cumplir los 12 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público a la que ha sido condenado en firme por negar información a la oposición.

CARBONERAS (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

En un carta dirigida a los vecinos de Carboneras, Hernández anuncia que Cayuela, quien ostenta la Concejalía de Hacienda, será investido primer edil "en las próximas semanas" y traslada que no le "cabe duda" de que "tendrá apoyo de los compañeros y mío propio para llevar a buen puerto todos los proyectos que están en marcha". "El sentido común y un gobierno cercano a los carboneros seguirá siendo la metodología de trabajo", indica.

El exregidor señala que, tras ser notificado el pasado 12 de abril por la Audiencia Provincial de la inhabilitación de un año para ser alcalde, presentó su renuncia "voluntaria" al juzgado el viernes, "discretamente y con naturalidad, como debe ser y con las que --ahonda-- he procurado actuar durante los años que he tenido la satisfacción de ser alcalde del que sin duda es, dicho sea sin ánimo de menospreciar a nadie, el mejor pueblo de España, Carboneras".

Hernández remarca, en esta línea, que su antecesor en el cargo, el socialista Cristóbal Fernández, quien fue condenado e inhabilitado "junto con su hermana, a la sazón madre del actual portavoz del PSOE", José Luis Amérigo, estuvó "aferrado al sillón hasta que les aseguraron el indulto, concedido solo nueve días después de su dimisión".

"En un alarde de soberbia el hombre fue condenado después dos veces más, por injuriar al denunciante y por calumniar al juez que lo había condenado. Los carboneros no merecíamos asistir ni repetir ese lamentable espectáculo ni pasar esa vergüenza", señala en alusión al tío de Amérigo, quien presentó la denuncia contra él que ha dado lugar a la condena.

El exalcalde independiente asegura que ha "evitado en todo momento, en los casi siete años" de mandato convertir "las lógicas discrepancias políticas en un espectáculo desagradable para mis conciudadanos.

"Ellos no se merecen eso. Bastante han pasado ya. A la vista está que no lo he logrado, ni siquiera en este compás de espera, por las trapazas y maldades de los representantes locales de los EREs, los fraudes en los cursos de formación y los liquidadores de la Justicia, la Educación y la Sanidad públicas de Andalucía", lamenta.

Por último, Hernández agradece públicamente a vecinos y compañeros la "confianza" depositada durante estos años y remarca que pueden estar "completamente seguros que ni les he fallado, ni les fallaré". "Es hora de cumplir con la ley, como siempre hemos hecho, aunque estemos descontentos con su resultado. Ahora que descansaré del despacho, nos veremos en las calles", concluye.