La catedrática Eva Alcón presenta la única candidatura en las elecciones a Rectorado de la UJI

23/04/2018 - 18:11

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha proclamado provisionalmente las candidaturas que concurrirán a las elecciones de Claustro y Rectorado en el próximo mes de mayo. Para el Rectorado sólo se ha presentado una candidatura, la de la catedrática de Filología Inglesa, Eva Alcón Soler, según ha informado la institución académica en un comunicado.

CASTELLÓN, 23 (EUROPA PRESS)

En cuanto al Claustro, en el sector del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado dos candidaturas colectivas: Profesorado Independiente Alternativo-PIA -con 12 miembros en la lista- y Candidatura per l'UJI -con 71 miembros-, y cinco individuales.

En el sector de PDI no doctor, personal contratado y ayudante, hay dos candidaturas colectivas -Profesorado Independiente Alternativo-PIA y Candidatura per l'UJI- y una individual; en el sector becarios, una candidatura conjunta -Candidatura per l'UJI- y en el sector de Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha presentado una candidatura conjunta -Un Pas Endavant- y 12 individuales.

En cuanto al estudiantado son tres las candidaturas que se presentan a las elecciones que se celebrarán el 16 de mayo para la renovación de la representación del alumnado al Claustro de la Universitat Jaume I. Por parte de Som Universitat/Somos Universidad integran la lista 27 candidatos; SAÓ UJI presenta 28 candidatos, y Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidatos.

El censo para las elecciones a Rectorado y Claustro es de 15.652 personas: 427 correspondiente al profesorado funcionario doctorado; 949 de PDI no doctorado, personal contratado y ayudante; 619 becarios; 12.989 miembros del estudiantado y 668 miembros del personal de administración y servicios. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario, 14 por el resto de PDI, 1 becario o becaria, 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios.

El Rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los coeficientes son: 51 por ciento de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios; 11% del resto de personal docente e investigador; 25,5% por el estudiantado y 11,5% para el personal de administración y servicios. El periodo de reclamación de candidaturas es del 24 hasta el 27 de abril de 2018.