Lydia Valentín: "Se deben endurecer las sanciones por dopaje"

23/04/2018 - 18:43

La deportista UCAM, medallista olímpica y campeona de Europa y del Mundo asegura que está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La deportista UCAM, medallista olímpica y campeona de Europa y del Mundo, Lydia Valentín, ha mantenido este lunes una charla con los estudiantes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en la que ha hablado de numerosos aspectos de su carrera deportiva como, por ejemplo, las dos medallas olímpicas que ha ganado por la descalificación de sus rivales por dopaje.

Valentín tiene claro que hay que endurecer más las sanciones por dopaje. "Nadie me va a devolver ahora esos momentos en el podio o volver a España siendo campeona o subcampeona olímpica pero al menos las medallas van a estar donde realmente tienen que estar", ha señalado la deportista, quien ha reconocido que es "muy positiva" y puede estar tranquila "porque nadie va a venir a quitarme las medallas. Lo más importante es el honor y no engañar al espectador".

La medallista se ha convertido en uno de los iconos del deporte español rompiendo barreras en una disciplina sin demasiada tradición de éxitos internacionales en España, la halterofilia. Valentín tiene dos medallas olímpicas, una plata en Pekín y un bronce en Río, a la espera de que le entreguen su oro de Londres tras la eliminación por dopaje de las tres primeras, y es campeona europea y mundial.

Su presencia ha levantado gran expectación en el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) donde ha impartido una charla a estudiantes de la Facultad de Deporte y del Grado en Periodismo y ha ofrecido una Masterclass en el UCAM Sports Center, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

A la UCAM ha llegado con la sensación de haber realizado un gran trabajo en lo que va de 2018 pero con muchos objetivos y fechas marcadas en rojo en el calendario. "Estoy en uno de mis mejores momentos", ha reconocido Valentín, quien ha recordado que hace quince días ganó tres medallas de oro en el Campeonato de Europa y este fin de semana ha ganado en la Copa de España.

"Ahora pienso ya en los Juegos del Mediterráneo que son en junio en Tarragona y los entrenamientos están enfocándose en esta competición", ha manifestado.

AGRADECIMIENTO A LA UCAM

Aprovechando su presencia en la Universidad Católica de Murcia, Lydia ha agradecido el trabajo de esta institución en favor de los deportistas y ha esbozado sus planes de futuro. En concreto, ha ensalzado que "el trabajo que está haciendo la UCAM con los deportistas olímpicos es fundamental ya que muchos de nosotros podemos estudiar gracias a su modelo".

A este respecto, ha reconocido que tiene un proyecto por el que quiero estudiar el Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas aunque ahora está "muy centrada" en las competiciones y retomará los estudios más adelante. "La UCAM nos ayuda mucho y eso es fundamental porque nosotros dedicamos todo nuestro tiempo a competir y que una universidad nos ayude de esta forma es muy importante para nosotros", ha indicado.

Además, ante la pregunta de si cuenta más el trabajo o el talento, Valentín no ha dudado ni un instante: "El trabajo es mucho más valioso que el talento porque si tienes talento y no lo trabajas, no sirve de nada sin embargo el que no para de trabajar siempre puede mejorar. Lo ideal es tener ambas cosas pero si hay que elegir, el trabajo es mucho más importante". Y ha puesto su deporte como ejemplo de que "no siempre gana la más fuerte. Gana la que llega mejor mentalmente, en mejor forma física y con una técnica más trabajada".

Para finalizar la jornada, Valentín ha ofrecido una 'Masterclass' en el UCAM Sports Center en el que ha ofrecido algunas de las claves de la halterofilia de élite y ha enseñado algunos ejercicios y técnicas para mejorar en sus entrenamientos. Un lujo para todos los asistentes el contar con una de las mejores halteras del mundo y una de las grandes deportistas de referencia de España.