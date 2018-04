El periodismo de calidad es el antídoto a las 'fake news', según expertos del sector

23/04/2018 - 18:47

El periodismo de calidad es el antídoto a las 'fake news', según han defendido los periodistas Victoria Prego, Manuel Campo Vidal, Casimiro García-Abadillo, Bieito Rubido, Francisco Moreno y Elsa González en el Foro Next IBS, organizado por Sociedad Civil por el Debate y Next International Business School.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que por el móvil les entra muchísimas basura y que esto les puede llevar a conclusiones falsas y perjudiciales para ellos mismos", ha advertido la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, en el Foro de la Escuela de Negocios Next IBS.

Para Prego, la situación es "gravísima". "Tenemos muy pocas armas para defendernos de una auténtica marea, oleada, que tiene varias dimensiones pero una de ellas es desestabilizar a las democracias occidentales, a las sociedades libres", ha subrayado.

En relación con la necesidad de articular un reglamento para combatir las 'fake news', el director del diario 'ABC', Bieito Rubido, ha afirmado que "los legisladores tendrán que empezar a regular la actividad de las redes sociales y toda la red".

"Según los expertos, en el 2060 la inteligencia artificial será más poderosa que la de los hombres. Y esto tiene que ser regulado con leyes y con los valores que hay que inocular en la sociedad para defenderla de todos estos ataques que puede recibir", ha destacado Rubido.

A juicio de la presidenta de la APM, es "muy difícil que una ley pueda impedir el fenómeno que está produciéndose, porque además tendrían que ser leyes en cada país y la misma ley porque el recorrido de las noticias falsas ya no es por papel, es por Internet".

"Por tanto, no hay manera de controlar con una ley este asunto. Yo creo que tiene que ver con una concienciación de la sociedad, que no existe, y con un control por parte de las grandes plataformas, que tiene que asumir su responsabilidad. Hay que reajustar el modelo pero, no creo que la ley lo resuelva", ha indicado Prego.

Según la expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) Elsa González, "el periodista lo es siempre" y cuando se mueve en las redes "también lo es". "El periodista es quien verifica la noticia. Un periodista tiene que ser absolutamente profesional, es decir, investigar, confirmar y no publicar ninguna información que no esté debidamente contrastada", ha recalcado.

Por su parte, el exdirector de Radio Televisión Canaria y vicepresidente de la Academia de Televisión, Francisco Moreno, ha afirmado que las noticias falsas no son algo novedoso dado que "toda la vida han existido". "Los griegos hablaban del sofisma, precisamente como una manera de alentar, a través de las emociones, la mentira", ha apostillado.

Moreno considera que el problema en la actualidad es que "todo eso se hace de manera global e inmediata, y es imposible el contraste y la verificación de los hechos". "Yo creo que ese es el gran problema que van a padecer las sociedades del futuro. Están mucho más contaminadas por la emoción que por la razón", ha asegurado.

REFORZAR LA CREDIBILIDAD DE LOS PERIODISTAS

El periodista y presidente de Next IBS, Manuel Campo Vidal, ha indicado la gran oportunidad que tienen los medios con las fake news. "Los medios de comunicación tenemos la posibilidad de reforzar la credibilidad de los periodistas que ponen su nombre asociado a una noticia, reforzar la credibilidad de las cabeceras, marcar una diferencia frente a los que están planteado noticias falsas y, desde luego, yo voy a proponer una relación de medios que dan noticias falsas para que quede claro quién está en un lado y quién está en el otro lado de la verdad", ha recalcado.

"Precisamente ahora más que nunca el valor del periodista y el valor de la cabecera, del medio de comunicación", ha manifestado Rubido, al tiempo que ha agregado que "hay que saber que bajo las siglas de una cadena de radio, un canal de televisión o un periódico determinado suele haber unos atributos que te garantizan la credibilidad, mientras que a lo mejor bajo otras siglas, en otro tipo de medios, no tiene tanta garantía y por eso es más relevante más que nunca el papel del periodista"

En este sentido, el director de 'El Independiente', Casimiro García-Abadillo, ha afirmado que el papel del periodista es "fundamental" porque es "el profesional que tiene la capacidad para contrastar la información y para dar una información veraz a sus lectores". "En estos momentos se está produciendo una desinformación de la información. Se habla de nuevo periodismo o periodismo callejero cuando en realidad esto es el germen de muchas de las noticias falsas. No hay buena información sin buenos periodistas", ha señalado.

"Afecta a la democracia. Y nuestros políticos son muy conscientes de ello, aunque muy pocos le dan la importancia que tiene. Las fake news salvarán el periodismo porque el periodismo de calidad será cada vez más valorado. La única medicina que hay contra las noticias falsas: es el buen periodismo", ha concluido García-Abadillo.