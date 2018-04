La alcaldesa de Getafe (Madrid) envía una carta a Rajoy pidiendo más recursos para luchar contra la violencia de género

23/04/2018 - 18:49

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo más recursos para luchar contra la violencia de género.

GETAFE, 23 (EUROPA PRESS)

Según Hernández, Getafe "ha sido el primer municipio de los más de 3.000 que ha mandado esta carta, en la que se pide que se cumpla el compromiso presupuestario fijado en el Pacto de Estado, sin el cual se quedaría en papel mojado".

El Gobierno municipal quiere que se incrementen en 20 millones de euros los Presupuestos Generales del Estado destinados a los ayuntamientos, y en 100 millones de euros a las comunidades autónomas, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a estos organismos para desarrollar las medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

En este sentido, han reclamado que se actúe tal como figura en el acuerdo del Pacto, bajo la convicción de que la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género.

Existen un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijos.

La alcaldesa ha asegurado que no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a comunidades autónomas y ayuntamientos de los recursos económicos adecuados.