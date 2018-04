Parlamento llama a Rajoy a cumplir con Pacto contra Violencia Machista e incluir 120 millones "no consignados"

23/04/2018 - 19:58

PP y Cs no han apoyado esta petición al considerar que los 200 millones comprometidos para este año sí están en los PGE

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Cantabria ha reclamado este lunes al Gobierno de España, aunque sin el 'sí' del PP y Ciudadanos, a cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y a asumir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 los compromisos económicos que éste prevé y que, a su juicio, no han sido incluidos, como son 120 millones para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan aplicar las medidas del acuerdo.

Así se reclamaba en sendas proposiciones no de ley que PRC y PSOE han llevado al Pleno y que han salido adelante con idéntico resultado: 21 votos a favor (PRC, PSOE, Podemos y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio); una abstención (la del parlamentario del grupo mixto y portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez), y trece votos en contra (del PP).

PP y Cs no han apoyado estas iniciativas al considerar que los PGE ya recogen lo comprometido en este Pacto de Estado, suscrito el pasado diciembre, y lo hacen, según han señalado, con el incremento experimentado en las partidas para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En sentido contrario, los grupos que han dado su 'sí' a estas iniciativas han denunciado, por su parte, que el Gobierno de España (PP) ha "incumplido" en los PGE el Pacto de Estado suscrito el pasado diciembre, algo que han considerado una "burla" y una "vergüenza".

Algunos, como el PSOE, han anunciado que su grupo en el Congreso de los Diputados presentará enmiendas a los PGE para reclamar que se incluyan los 120 millones de los 200 para el Pacto que, según dice, no han sido consignados.

LLAMAMIENTO A CS A PRESENTAR ENMIENDAS

Los socialistas han reclamado a las otras formaciones del Parlamento de Cantabria que también tienen representación en la Cámara Baja a que las planteen, entre ellos a Cs, partido que ha anunciado su apoyo a las cuentas de este año.

El PRC, que no tiene representación en el Congreso, ha advertido también a Cs que si no presenta enmiendas al PGE para pedir que se cumpla el Pacto y los compromisos económicos que conlleva será "cómplice" del "incumplimiento" y de que las partidas no lleguen a las víctimas.

Y es que a varios de los partidos que han apoyado las inicitivas, como Podemos, PRC y PSOE, "no les salen las cuentas" y consideran que, como mucho, en los PGE hay 80 de los 200 presupuestos comprometidos.

EL PP DICE 'NO' Y CS SE ABSTIENE

"El dinero está", ha insistido Gómez (Cs), que ha asegurado que en los PGE se "cumple con lo pactado". Este diputado del grupo mixto ha expuesto que las comunidades autónomas y los ayuntamientos son firmantes del Plan y, por tanto, son "conscientes" de que, de la parte en la que han visto incrementadas sus partidas, deben destinar lo acordado en el Pacto a luchar contra la violencia de género.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha señalado en la misma línea que el dinero del Pacto está "pintado" en los PGE. "Apruébenlos y lo verán", ha señalado la parlamentaria.

En el bronco debate que se ha vivido, Urrutia ha tildado de "ficticios" los argumentos de los partidos proponentes de las iniciativas y de aquellos que las han apoyado y les ha acusado de hacer un "paripé" y protagonizar un "capítulo más" del "España nos roba".

"No nos van a encontrar en esta tragicomedia", ha dicho la 'popular', que ha asegurado que el proyecto de PGE de 2018 incluye el "mayor presupuesto" para luchar contra la violencia de género y lo ha tildado de "histórico".

Además, ha recriminado a socialistas y regionalistas que reclamen más partidas para violencia de género cuando ellos no son "ejemplares" en ello ya que en los Presupuestos de la comunidad de 2017 se dejaron, según ha dicho, sin ejecutar 300.000 euros del programa de prevención y erradicación de la violencia de género, y en los de 2018 han aumentado únicamente en 1.900 euros las partidas a este fin.

Mientras Urrutia ha acusado a estos partidos de utilizar el problema de la violencia de género como "arma arrojadiza", el PRC ha acusado al Ejecutivo central y al PP de "utilizar" a las víctimas para hacer "propaganda" de un Pacto que, según insiste, está "incumplido" y luego "darles la espalda".

Los socialistas han opinado que los PGE del Ejecutivo de Rajoy "maltratan" a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, diciéndoles "ahora no toca" y dejándolas "sin ayuda ni protección" al "romper" el Pacto.

"Este Gobierno no quiere a las mujeres", ha dicho la socialista Silvia Abascal, quien ha alertado que el "regateo presupuestario" del Gobierno, al consignar no más de 80 de los 200 millones comprometidos, afectará a las "protección y atención" a las víctimas.

Pero señalado que el Gobierno "no solo" ha incumplido en estos PGE la "dotación presupuestaria" del Pacto sino también los "compromisos legislativos" al no acometer las modificaciones que se plantean en el pacto.

Tanto regionalistas como socialistas han desmentido los argumentos del Gobierno justificando que el dinero que falta se introduce vía financiación autonómica, un argumento del PP que, según ha dicho, "hace aguas".

LAS PNL APROBADAS

En la proposición no de ley del PRC se insta al Gobierno de Cantabria para que a su vez inste al Ejecutivo central a poner en marcha, "de manera prioritaria y urgente", el Pacto de Estado contra la violencia machista y a cumplir con los compromisos económicos acordados en el propio Pacto y en el Congreso de los Diputados incorporando en los PGE de 2018 "de manera íntegra" los 200 millones de euros comprometidos.

En la del PSOE, se insta al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno que lidera Mariano Rajoy (PP) a que en los PGE, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, se destinen, vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros para los ayuntamientos y de 100 para las comunidades autónomas.

También se insta al Ejecutivo regional a trasladar a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el acuerdo del Pleno del Parlamento, para la solicitud de una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, específica al objeto de tratar la situación presupuestaria para el Pacto Contra la Violencia de Género.

Además, se pide dar traslado del acuerdo del Pleno a Rajoy, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y al conjunto de los grupos del Congreso.