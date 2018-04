David Schwimmer y Cynthia Nixon participan en campaña contra el acoso sexual

Chicago (IL), 23 abr (EFEUSA).- Dos estrellas de teleseries de éxito mundial, David Schwimmer, de "Friends", y Cynthia Nixon, de "The Sex and The City", participan en la campaña "That's Harassment" (Eso es acoso) que se inició hoy en Chicago contra el acoso sexual en los centros de trabajo.

Schwimmer, el popular Ross de la comedia que estuvo en cartel durante 10 años y actualmente productor teatral con sala propia en esta ciudad, aparece en el vídeo "El jefe", de la campaña, junto a la actriz Zazie Beetz.

Por su parte, Nixon, que encarnó a Miranda entre 1998 y 2004 en la también conocida serie como "Sexo en Nueva York", y actualmente aspirante a gobernadora de ese mismo estado como candidata demócrata, protagoniza "El médico", junto a Michael Kelly.

Un tercer vídeo, denominado "El compañero de trabajo", está a cargo de los actores Grace Gummer y Joseph Sikora.

El proyecto consta de seis cortometrajes, protagonizados por rostros conocidos y dirigidos por la directora Sigal Avin, basados en situaciones reales.

Los vídeos fueron producidos por Schwimmer, director de la compañía de teatro The Loooking Glass, que fundó hace 30 años, quien declaró hoy en un comunicado que "la vergüenza del acoso sexual ya no pertenece más a las víctimas y los sobrevivientes".

"Que sepan quienes abusan de su poder para degradar, ridiculizar, desacreditar, acosar y agredir a alguien en su lugar de trabajo, que van a ser llamados a responsabilidad", agregó Schwimmer, durante dos décadas defensor de la educación contra los ataques sexuales.

Además de los vídeos que pueden ver los pasajeros de taxis, o que se ofrecen a las empresas para que capaciten a sus empleados, la campaña también incluye carteles que se exhiben en paradas de autobuses y otros lugares públicos de Chicago.

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo en un comunicado que los vídeos y anuncios forman parte de una campaña coordinada para "educar y empoderar" a las personas, para que reconozcan y reaccionen ante "conductas inaceptables" en el lugar de trabajo.

"Al enfrentar directamente el acoso sexual, la discriminación y la misoginia, podemos ayudar a que más personas entiendan sus derechos y responsabilidades", agregó.

La Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo estima que una de cada cuatro mujeres sufre de acoso sexual en su lugar de trabajo y en su mayoría temen represalias si lo denuncian.

También que más del 25% de las denuncias de acoso sexual recibidas por la comisión en la última década se originaron en trabajadoras del sector servicios.