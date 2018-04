Es Pil·larí acogerá este domingo la IV Fira del Llonguet con 15 hornos participantes

24/04/2018 - 13:40

El barrio de Es Pil·larí acogerá este domingo la IV Fira del Llonguet con la participación de 15 hornos y con 'llonguets' sin gluten para personas celíacas como novedad de este año.

PALMA DE MALLORCA, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en una nota de prensa este martes el Ayuntamiento de Palma, el evento, que ha sido declarado feria de interés municipal, contará con un servicio de bus de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) cada media hora desde la Puerta de Sant Antoni. También se han habilitado 15.000 metros cuadrados de aparcamiento.

Este año la feria contará con 70 paradas de productos artesanos y la participación de Forn de Can Paco, Forn de Sant Elies,Forn Nou sa Vileta, Forn i pastisseria Terrassa, Forn Casa Canet, Forn Fondo, Forn la Vida Dolça, Forn Ca na Teresa, Forn Son Caulelles, Dulceliaco, Pastisseries Pomar, Panaderia Amer, Forn Can Nadal (Andratx), Forn de Can Rafel, Forn de Can Biel.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos de Es Pil·larí y al Gremi de Foners i pastissers "por haber recuperado el patrimonio gastronómico de la ciudad".

"En un momento en que sufrimos una ciudad que cada vez tiene más franquicias recuperar nuestros valores, lo que nos hace ser de ciudad tiene un valor añadido de primer nivel", ha dicho.

Por su parte, la regidora de Sanidad y Consumo, Antònia Martín, ha destacado que esta "es una feria que sale de la iniciativa de los vecinos de esta barriada de Palma" y ha asegurado que la declaración de interés municipal "significa que los permisos para la feria quedan consolidados y el Ayuntamiento tiene interés en que continúe".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Es Pil·larí, Pedro Medina, ha explicado que con esta iniciativa se pretende potenciar el consumo del 'llonguet' y que los hornos "tengan el valor que se merecen".

El gerente del Gremi de Foners, Pep Magraner, por su parte, ha reivindicado los hornos como un subsector de la economía y ha pedido que se tomen medidas para que estos establecimientos emblemáticos existan".