Mato felicita a Pachi Reigosa, al que ve "de acuerdo con el modelo de universidad" aunque proponga cambios "concretos"

24/04/2018 - 14:06

Afirma que "cumplió al 100%" su programa electoral y no descartar la política en su futuro

Afirma que "cumplió al 100%" su programa electoral y no descartar la política en su futuro

VIGO, 24 (EUROPA PRESS)

El rector saliente de la Universidade de Vigo (UVigo), Salustiano Mato, ha dado su enhorabuena y felicitación al catedrático elegido como su sucesor, Pachi Reigosa, y, en alusión a que éste basó su campaña en cambiar la gestión actual, Mato ha considerado que pese a ello Reigosa está "de acuerdo con el modelo general de la universidad" y el cambio propuesto se centra en "cuestiones concretas".

En una rueda de prensa este martes, Mato ha remarcado que "ya no hay una confrontación de modelos en el sentido global", porque "todos --están-- de acuerdo con el modelo" implantado, y ha considerado que las discusiones entre los candidatos durante la campaña han estado "más unidas a las miradas sobre cómo hacer determinado tipo de cosas", como la burocracia y la dedicación del profesorado.

"No se está cuestionando el modelo, sino habría tenido a lo largo de estos años una oposición real", ha manifestado el rector, que en este sentido ha apuntado que la propuesta de 'cambio' del candidato elegido la entiende como "cosas propias de la campaña, como parte del discurso para conseguir confianza con la comunidad universitaria".

Así las cosas, ha deseado "lo mejor" al proyecto de Reigosa, porque "lo mejor para él y su equipo será lo mejor para la universidad"; y ha avanzado que una vez que los resultados sean confirmados ambos elaborarán una agenda de trabajo para llevar a cabo el relevo sin "perder ni un segundo". "No está todo hecho, hay que seguir sachando", ha rematado.

BALANCE Y FUTURO

Aunque ha descartado entrar a hacer un balance pormenorizado sobre su gestión, sí que ha mantenido que "se cumplió al 100 por cien" el programa electoral que presentó a las dos elecciones en las que se presentó como candidato y no hizo "nada que no hubiera prometido, gustara o no gustara". "Lo que prometí es lo que planteé, eso no tiene discusión", ha sellado.

En cuanto a su futuro, ha vuelto a aludir a su condición de rector para evitar concretar detalles más allá de que seguirá siendo catedrático, si bien sí que ha trasladado que tiene "años de experiencia en gestión pública e innovación" por lo que "seguramente" trabajará en cuestiones en este plano, desde un punto de vista "más profesional o institucional".

Respecto a un posible salto a la política ha comentado que "hay que valorar", pero en todo caso "depende de las plataformas políticas" y no de él. "No estoy haciendo carrera dentro de ningún partido y nunca lo hice; todos los cargos que ocupé se me solicitó que me presentara, en ningún caso hice un trabajo individual o propio para ser candidato de nada", ha aclarado.