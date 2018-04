Sánchez (RTVE) avala el tratamiento informativo del caso Cifuentes en 'Informe Semanal': "Me pareció impecable"

24/04/2018 - 14:23

Valora la retransmisión de la final de la Copa del Rey de fútbol de forma "muy optimista y muy satisfactoria"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha puesto en valor este martes el tratamiento informativo que la Corporación e 'Informe Semanal' han realizado del caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos. "Yo lo he visto, me pareció impecable", ha subrayado en relación con el reportaje emitido en el programa de La 1 de TVE.

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta, al ser preguntado por la senadora de Unidos Podemos Noelia Vera por la supuesta tardanza a la hora de emitir el reportaje respecto al momento en que se produjo la noticia, y al hecho de que no se citara al medio que lo desveló, eldiario.es.

Sánchez ha destacado que 'Informe Semanal' "no es un telediario" y ha agregado que ha sido un tratamiento informativo "objetivo". "Hasta la fecha, el programa ha abordado dicho caso en dos ocasiones: una de ellas en profundidad, siempre en el momento de mayor presencia y relevancia en la actualidad", ha recalcado.

Asimismo, ha argumentado que no se dio la fuente informante porque "el objeto y el enfoque" del reportaje no era ese, sino "el desarrollo de los acontecimientos y las consecuencias políticas y académicas". Sánchez ha añadido que sí citaron la fuente otros programas informativos como 'Los Desayunos de TVE'.

En su turno de réplica, Vera le ha pedido que haga "autocrítica" y ha insistido en que "no hay independencia" ni en los Servicios Informativos de TVE ni en 'Informe Semanal'. "Fue un reportaje absolutamente sesgado", ha criticado la senadora 'morada', a lo que el presidente de RTVE ha zanjado: "Yo lo he visto, me pareció impecable".

Por esta cuestión también le ha preguntado la senadora socialista Matilde Valentín. "Creo que es adecuado el tratamiento que RTVE ha dado al caso Cifuentes", ha insistido Sánchez, a lo que Valentín ha replicado que "es un tratamiento informativo muy adecuado para los intereses del PP".

"Sobre el caso Cifuentes RTVE ha dado más de 200 sobre ese asunto", ha manifestado el presidente de la Corporación, al tiempo que ha defendido que desde que se diera a conocer la noticia "los Servicios Informativos de TVE y los programas de estos han emitido todas, absolutamente todas las noticias relacionadas con este asunto".

Por las actuaciones de la Corporación en relación con la investigación que está llevando a cabo las autoridades europeas, a petición del Consejo de Informativos de TVE, ha preguntado el parlamentario del PdeCAT Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols. "No estamos tomando ni vamos a tomar ninguna actuación por la sencilla razón de que en TVE ni se manipula ni se censura", ha zanjado Sánchez.

Seguidamente, el senador de ERC Bernat Picornell ha cuestionado al presidente de RTVE sobre la cobertura de la final de la Copa del Rey de fútbol del pasado sábado, que enfrentó al Sevilla y al Barcelona, y donde hubo "un fallo que viene repitiéndose" en las transmisiones deportivas y es que, según ha dicho, no se pueden ver en catalán.

Por su parte, Sánchez ha valorado la retransmisión de la final de forma "muy optimista y muy satisfactoria" ya que fue un "éxito de audiencia, de share y de público", y ha aclarado que RTVE designó a un comentarista para que lo retransmitiera en catalán en aquella comunidad.

Respecto el contenido del contrato entre RTVE, Atresmedia y Mediaset para la creación de una plataforma conjunta de contenidos con tecnología HbbTV ha preguntado el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, a lo que Sánchez ha aclarado que "no hay ningún contrato" entre las compañías.

INFORME CNMC 2015/2016

Durante la Comisión, varios parlamentarios del PP han pedido a Sánchez que valore el informe de la CNMC sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte de la Corporación en 2015 y 2016. De este modo, respecto al pluralismo informativo, ha señalado que el informe "viene a subrayar que RTVE respeta los principios de pluralismo en sus informaciones y cumple con los principios de independencia, neutralidad, objetividad y pluralidad que se señala en la ley".

También se ha cumplido en ese periodo el servicio público encomendado en lo que se refiere a la cohesión territorial. Esto se ha concretado en la producción de 24.448 horas en 2015 y 24.357 horas en 2016. "El 80% de estas horas se destinaron a la producción de contenidos ofrecidos en las desconexiones territoriales", según ha apuntado Sánchez.

Además, el presidente de RTVE ha dicho que la CNMC advierte de la necesidad de revisar el sistema de financiación de la Corporación, conclusiones y recomendaciones "coincidentes con la postura mantenida desde la Corporación en lo relativo al modelo de financiación".

Sobre el cumplimiento de la adquisición y producción de contenidos en el ámbito cultural, Sánchez ha indicado que el informe determina que la Corporación "ha realizado tanto en 2015 como en 2016 un gran esfuerzo en la promoción y difusión de la cultura".

RTVE EN EL EXTERIOR

Por los planes para potenciar el papel de RTVE en el exterior ha cuestionado a Sánchez el senador socialista Óscar López. Así, el presidente de la Corporación ha puesto en valor los "frutos" que está rindiendo el primer año de aplicación del Plan de Internacionalización para RTVE.

En este tiempo, TVE Internacional alcanza más de 70 millones de hogares a través de acuerdos con más de 600 distribuidores y el crecimiento de la facturación a nivel internacional es de un 28% en el primer trimestre de 2018.

RTVE ha lanzado en América, con gran aceptación, Clan Internacional, presente en plataformas en México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Honduras y Guatemala. Además, el canal de ficción Star HD ya puede verse en México, Argentina, Perú, Chile, Panamá, Ecuador o Costa Rica, además de Francia y Reino Unido.

En cuanto a la venta de programas, destaca el éxito de 'Acacias' en Italia y la penetración en nuevos mercados como Japón, donde se han vendido recientemente 'Isabel', 'La Corona Partida' y 'Carlos Rey Emperador'. Además, se han realizado acuerdos con nuevos operadores (OTT) que están irrumpiendo en el mercado, como Vemox, DLA, Televisa o Netflix.

Finalmente, al ser preguntado por la diputada 'popular' María Luz Bajo, Sánchez ha afirmado que RNE ha logrado "su máxima audiencia desde hace seis años" en la primera ola del EGM, "con 1.518.000 oyentes y es la cadena que más crece en toda España". "Es la cuarta ola consecutiva en la que RNE incrementa su audiencia, lo que la convierte en la única radio que logra esta tendencia al alza consecutiva", ha concluido.