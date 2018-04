Jesús Cano: "Pedro Sánchez se declara antitrasvasista y Diego Conesa mira para otro lado"

24/04/2018 - 14:27

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, asegura que Pedro Sánchez "amenaza" con sus palabras la continuidad del trasvase Tajo-Segura, "prueba más de su desconocimiento total y absoluto de la realidad del Levante español", y critica que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, "mire para otro lado".

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

A su parecer, "está claro que Sánchez está instalado en el 'no' a los trasvases, al más puro estilo de las tesis defendidas por Podemos y el líder regional del PSOE, Diego Conesa no se atreve a rectificar a su líder nacional y a exigirle una rectificación como si han hecho otros dirigentes socialistas".

"Sánchez es la segunda versión de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo que pretende es poner fin a los trasvases como condición para alcanzar un Pacto Nacional de Agua con el PP", ha subrayado Jesús Cano.

"No vamos a renunciar a la interconexión de cuencas, a los trasvases y a cesión de derechos para alcanzar un PNA, teniendo como prioridad a la cuenca cedente y la viabilidad económica y medio ambiental, y la desalación siempre como un recurso complementario", ha declarado el 'popular', matizando que "en eso estará basado nuestro Pacto Nacional del Agua", mientras tanto "exigiremos que se cumpla la Ley de Memorándum".

"Las declaraciones de Pedro Sánchez son muy simples ya que desconoce que la desalación no puede ser nunca el sustituto del agua procedente de fuentes como el trasvase, por eso hay que explicárselo", ha dicho el responsable 'popular' en materia hídrica del PP regional. Al respecto ha recordado a Sánchez que "el agua desalada no sirve para regar ciertos cultivos, no llega a todas partes y además consume una gran cantidad de energía".

Cano ha hecho alusión a un artículo de Pedro Sánchez y del que ha dicho "parece dictado por la ex ministra socialista Cristina Narbona", una ministra que ha calificado como "nefasta para los intereses de la Región de Murcia en materia hídrica", y ha criticado que Sánchez con su defensa "antitrasvasista" recupere la cláusula Narbona, "que cambiaba el agua del trasvase por agua desalada", a lo que ha añadido que "sigue anclado en el pasado".

En referencia al Pacto Nacional del Agua, Jesús Cano considera que "las negociaciones no podrán avanzar a buen ritmo, ni mirarán por los intereses de nuestros agricultores y regantes con los planteamientos que hace el líder nacional del PSOE", del que ha dicho "con esos pensamientos si Sánchez llegara al Gobierno eliminaría de un plumazo los trasvases".

Cano ha recordado que "en la actualidad existen al menos 16 trasvases en España que no solo nutren al regadío, sino que también abastecen a la población".

En este punto ha definido la postura del líder de los socialistas como "irresponsable y de una persona que no es digno de aspirar a gobernar un país como España". "No se puede renunciar a la infraestructura hidrológica más importante de nuestro país que supone riqueza, empleo y desarrollo económico", ha concluido.